Na środowej imprezie Zalando, Agnieszka Szulim pojawiła się w stylizacji niemal w całości kupionej właśnie przez internet. W końcu online shopping jest coraz bardziej popularny. Gwiazda TVN, jak zwykle zachwyciła, tym razem postawiła na seksowne koronki, designerskie dodatki i wysokie kozaki z zamszu. Całość wyglądała szałowo!

Agnieszka Szulim kupuje ubrania w Internecie

Gwiazda miała na sobie szary płaszcz, oraz sukienkę Marchesy Notte, która na Zalando kosztuje ponad 3800 złotych. Do tego wysokie kozaki Michaela Korsa, za które zapłacicie również niewiele ponad 1300 złotych, a na koniec małą torebkę na długim pasku z tańszej linii Moschino - Love. Koszt tego designerskiego cacka to ok. 650 złotych. Jak wam się podoba ta stylizacja?

