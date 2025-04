Agnieszka Szulim to niezaprzeczalnie jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Ostatnio pojawiła się na imprezie marki perfum w stylizacji doskonałej zarówno na co dzień jak i na wyjątkowe okazje. Coś specjalnie dla miłośniczek wygody i ekstrawagancji. Skórzane spodnie marynarka ze złotymi guzikami, prosty top i te dodatki! Złote buty Pumy z kolekcji Vashtie i designerska torebka dopełniają ten look doskonale.

Ubierz się jak Agnieszka Szulim

Marynarką z zdobnymi guzikami znalazłyśmy na Zalando.pl w kolekcji ONLY zaś białą bluzkę w jesienno-zimowej kolekcji Top Secret. Spodnie a raczej legginsy z imitacji skóry kupicie w H&M. Od razu rzuca się w oczy mocny róż, który Agnieszka miała na ustach. Pomadkę w identycznym odcieniu znalazłyśmy w ofercie nasze ulubionej marki MAC Cosmetics. Szminka pochodzi z limitowanej kolekcji The Matte Lip.

A na koniec perełki. Złote buty sportowe Pumy z limitowanej kolekcji artystki Vashtie Kola to coś co odmieni każdy, nawet najprostszy look. A do tego wyjątkowa torebka - słynna podkówka Chloe. Model, który nosi dziennikarka kupicie w internecie.

