Agnieszka Popielewicz pojawiła się ostatnio na prezentacji nowej kolekcji popularnej marki odzieżowej. Znana prezenterka, która ostatnio unikała medialnych imprez pokazała się w dobrym humorze w wiosennej stylizacji. Prezenterka postawiła na mocne kolory. Zieleń, niebieski w połączeniu z bielą i czernią, a także złotem zegarka stworzyły fajną całość.

Ubierz się jak Agnieszka Popielewicz

Zieloną marynarkę w jej stylu znalazłyśmy w nowej kolekcji Zary, a spodnie w odcieniu granatowym w Top Secret. Do tego czarne czółenka na niewysokim obcasie z F&F i prosty, biały to z metką H&M. Dopełnieniem całości okazał się złoty zegarek. My wybrałyśmy nasz model spośród nowości Lacoste. Podoba wam się ta "soczysta" stylizacja w jej stylu?



