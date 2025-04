Agnieszka Chylińska kilka lat temu zmieniła całkowicie swój wizerunek. Kiedyś wyglądała ostrzej, bardziej rockowo. Teraz kobieco i seksownie. Jednak wciąż nie zapomina o swojej prawdziwej duszy i nawet najbardziej kolorowe looki uzupełnia o rockowe smaczki. W tym przypadku było podobnie. Paparazzi zrobili jej zdjęcie w dżinsowej stylizacji z różowymi i niebieskimi dodatkami. Modne okulary i dodatki a do tego włosy w kolorze blond. Wciąż nie możemy się nadziwić jej zmianie!

Ubierz się jak Agnieszka Chylińska

Dżinsowe rurki znalazłyśmy w nowej kolekcji Levi's. Podobnie jak denimową kamizelkę, która w tym sezonie jest niezbędna. A jak widać na załączonym obrazku tworzy doskonały look z dżinsowymi spodniami. Różową bluzkę wybrałyśmy z kolekcji polskiej marki Solar, zaś buty również rodzimego brandu - Kazar. Agnieszka Chylińska swój look uzupełniła drobnymi dodatkami, głównie ze skóry. My dobrałyśmy biżuterię z APM Monaco i H&M.

Całość uzupełniłyśmy dużą apaszką z Parfois i okularami z wiosennej kolekcji Vogue. Do tego niebieski lakier do paznokci Virtual i look gotowy. Kobiecy, modny i na luzie. Doskonały na aktualnie polepszającą się pogodę. A wam jak się podoba?

