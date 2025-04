Agnieszka Cegielska kolejny raz udowodniła, że ma pewną pozycję w gronie najlepiej ubranych Polek. Odważne połączenie beżu i szarości w jej wersji okazało się strzałem w 10-tkę. A jej stylizację z otwarcia restauracji w Zakopanem zaliczamy do najlepszych w sezonie. Stylowa, wyrafinowana, ale wciąż pozostająca na luzie. Oby tak dalej!

Reklama

Stylowa Agnieszka Cegielska w szarości i beżach

Szare cygaretki znalazłyśmy w ofercie polskiej marki Caterina, zaś beżowy sweterek pochodzi z jesienno-zimowej kolekcji Camaieu. Sandałki na obcasie to hit z kolekcji New Look, a beżowa torebka to niedroga propozycja z F&F. Do tego wspaniały, wełniany płaszcz Aryton, złote bransoletki Parfois i pomadka w wiśniowym odcieniu "grzechu" z limitowanej kolekcji MAC - American Horror Story. Po prostu kochamy ten look!

Reklama

Więcej modnych looków w stylu gwiazd:

Księżna Kate w 3 miesiącu ciąży nosi czerń

Gwiazdy na wielkiej imprezie w Beverly Hills

Halloweenowe stylizacje w stylu gwiazd