Twoja Moda Styl i Szyk na jesień/zimę 2008/09

Zjawiskowo kobieca, utrzymana w nowoczesnym stylu. Na wiele okazji: do pracy, na wielkie wyjście lub do miasta – taka jest kolekcja zaprezentowana w najnowszym jesienno–zimowym katalogu Quelle Twoja Moda Szyk i Styl. Styliści Quelle kierowali się zasadą „W tworzeniu zestawów liczy się odwaga”. Pięć modnych tematów realizuje potrzeby współczesnej kobiety, ceniącej sobie styl i elegancję.

Fiolet i czerń

Latem Klientki Quelle łączyły fiolety z żółtym czy zielonym. Jesienią fiolet będzie nadal modny, tym razem w zestawieniach z czernią. To nowe połączenia dwóch wyrazistych, klasycznych kolorów przekonuje stonowaną, pełną głębi elegancją. Styliści Quelle połączyli błyszczącą satynę z kontrastującymi matowymi spodniami z szerokimi nogawkami.

Dodatki:

fioletowe skórzane rękawiczki oraz lakierowane jeżynowe czółenka.



Kontrasty barwne

Czerń i złamana biel – oto koncepcja modnej ekstraklasy. Ten temat kolorystyczny podejmują także różnorodne desenie. Tym razem jest to drobna dwukolorowa kratka, pepitka – wzór wymyślony przez Coco Chanel. Francuskiej dyktatorce i rewolucjonistce mody z pewnością spodobałby się styl lansowany w katalogu.

Dodatki:

Pantofle z wąskimi noskami oraz kapelusze z szerokim rondem.

Nowa klasyka

Płaszcz stylizowany na żakiet, satynowa bluzka z szarfą i chanelowski żakiet boucle – właściwie dobrana od stóp do głów. Projektanci Quelle sugerują odejście od koloru czarnego, na rzecz jego bardziej ekskluzywnej postaci – grafitu. Krótkie dopasowane żakiety to podstawa szyku – ten pokazany na zdjęciu po raz kolejny przywołuje na myśl klasykę w stylu Coco. Figlarnie zawiązywana szarfa dodaje uroku prostym, choć niezwykle szykowny kompletom.

Dodatki:

Jedynie zegarek z błyszczącą kopertą.



Non kolor

Szlachetna, jednolita tonacja barwna przemawia za luksusem w wersji sportowej. Podstawą są spodnie stylizowane na te do jazdy konnej. Golf o sportowym fasonie czy bluzka z żabotem – w zależności od sytuacji. Wszystko w jednej tonacji, by nawet na wakacjach zachować styl.

Dodatki:

Wyrazisty, skórzany pasek oraz kozaki z podszewką z owczego futerka.

American trend

…to hołd złożony amerykańskim ikonom mody. To specjalna kolekcja składająca się z 3 linii: fiolet, romantyzm i kobiecość. Ta kolekcja to kwintesencja kobiecości: koronki, marszczenia, satyna, drapowania i żaboty. Każda z linii utrzymana jest w jednolitej gamie kolorystycznej, dzięki czemu łatwiej dobrać akcesoria.

Dodatki:

Sznur pereł w linii romantyzm, czółenka z pogniecionego materiału z linii fiolet, naszyjnik z kryształkami (kobiecość).

Wszystkie prezentowane modele są w rozmiarach 36-48, niektóre nawet i w rozmiarze 50, a także dla niskich Pań. Oferta ważna do końca stycznia 2009, bądź do wyczerpania asortymentu. Zarówna ta kolekcja jak i pozostałe są widoczne w sklepie internetowym Quelle w dziale Nowości.