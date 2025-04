Troll to polska marka, która od lat trzyma pozycję na naszym rynku. Tym razem zachęca do zakupów swoim najnowszym lookbookiem na lato 2015. Zdjęcia, które momentalnie przenoszą nas w tropiki promują kolekcję, którą znajdziecie w sklepach marki. Troll w tym sezonie stawia przede wszystkim na wakacyjne stylizacje, które nie krępują ruchów (w końcu wakacje powinniśmy spędzać dosyć aktywnie), a do tego są modne i sexy.

Troll - kolekcja na lato 2015

Polski brand stawia przede wszystkim na błogie plażowanie. Dlatego projektanci proponują serię szortów i topów, które są podstawą letnich stylizacji. Do tego stroje plażowe a w tym wyjątkowe bikini, sukienki i koszule a także masę dodatków. W końcu na wakacjach nie obejdziemy się bez kapelusza czy okularów przeciwsłonecznych.

Zajrzyjcie do naszej galerii i zainspirujcie swoje sezonowe zestawy lookbookiem Troll. Biała koszula i dżinsowe szorty w miksie z sandałkami na obcasie założonymi zawadiacko ze skarpetkami to dobry pomysł na wieczorną imprezę. Mocnym akcentem kolekcji jest również zapożyczony z zeszłego sezonu trend tropikalny. Zatem w sklepach Troll znajdziecie również ciuchy z motywem palmy i rajskich kwiatów.

