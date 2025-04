Moda lat 90. pozostawiła trwały ślad w popkulturze. Było kolorowo, odważnie i nieco kiczowato. Charakterystyczne dla tamtego okresu były m.in. spodnie biodrówki, które noszono razem z krótkimi topami, jeansowe total looki, dresy, fluorescencyjne sneakersy, torebki bagietki, kolorowe włosy i usta obrysowane ciemniejszą konturówką.

Reklama

Ikonami stylu w latach 90. były Carolyn Bessette-Kennedy, Cindy Crawford, Naomi Cambell, Claudia Schiffer, Kate Moss, Gwyneth Paltrow i księżna Diana.

Spis treści:

Moda lat 90. to totalny miszmasz. Z jednej strony królowały odważne, koronkowe ubrania, z drugiej - minimalistyczne projekty. Oto wszystkie najważniejsze trendy:

Denim

Katany, koszule, spódniczki, sukienki, ogrodniczki, o spodniach nawet nie wspominając - wszystko co uszyte z dżinsu, było bardzo pożądane w latach 90-tych.

Spodnie flare: trend z lat 70. powraca w wielkim stylu. Komu pasują dzwony i jak je stylizować?

Koszule w kratkę

Flanelowe kraciaste koszule w latach 90-tych nosili nie tylko mężczyźni, lecz pojawiały się one również w modzie damskiej, idealnie wpisując się w popularny wówczas grunge'owy trend. Obecnie znów są modne. Idealnie jest zestawiać je z dżinsem i legginsami.

Legginsy

Getry i legginsy to przebój lat 90-tych. Obecnie również są obowiązkowym elementem garderoby każdej modnej kobiety.

Paski

Paski - marynarskie lub rockowe. Ulubiony deseń modnych nastolatek z lat 90-tych. Kolorowe lub biało-czarne. Do dżinsów i do legginsów. Ponadczasowe i pasujące do każdego typu urody. Dziś znów nosimy je równie chętnie i często, co bohaterki popularnych seriali sprzed lat.

Sukienki i spódnice bodycon

Idealnie podkreślający kształt kobiecej figury, fason bodycon, święcił triumfy w latach 90-tych. Nosiły je największe ikony stylu.

Sukienki wyszczuplające: 9 kreacji na każdą okazję, które pięknie modelują sylwetkę

Koronki

Prześwity i koronki - zmysłowe, kobiece i seksowne. Uwielbiane w latach 90-tych. Noszone w nadmiarze i często w stylizacjach dalekich od dobrego smaku. Teraz bardziej stonowane, łagodniejsze i bardziej stylowe.

Dres

Szary melanż był hitem szkolnych sal gimnastycznych w latach 90. Obecnie znów na czasie. Wygodny, niezobowiązujący dres doskonale prezentuje się w stylizacjach z denimem, neonami oraz paskami.

Kombinezon

Kombinezony i ogrodniczki - przez pewien czas zapomniane, dziś znów wracają do łask! Dopasowane fasony świetnie podkreślają sylwetkę, szczególnie jeśli założymy do nich szpilki.

W latach 90. dużą wagę przywiązywano do akcesoriów. Modne były m.in. bandany, chokery, torebki bagietki i scrunchies.

Bandana

Bandanę w latach 90-tych miał chyba każdy! Najczęściej noszono ją jako opaskę.

Torebki bagietki

Niezbędnym elementem w latach 90. była torebka bagietka – mała, podłużna, na krótkim pasku. Spopularyzowała ją Carrie Bradshaw. W kultowym serialu „Seks w Wielkim Mieście” miała ją zawsze pod ręką.

Modne torebki jesień-zima 2023/2024: 10 najbardziej pożądanych modeli

Chokery

Chokery – naszyjniki oplatające szyję były ultramodne w latach 90. Największą popularnością cieszyły się koronkowe, w gotyckim stylu.

Scrunchies

W latach 90.hitem były też gumki scrunchies, wykonane z elastycznej gumy, obszytej dużą ilością materiały. Zwiększały objętość fryzury i były łagodniejsze dla pasm.

Lata 90. przyniosły nam wiele wspaniałych par butów. Modne były sandały na cienkich paskach (tzw. strappy heels), buty Buffalo (adidasy na grubej podeszwie), neonowe sneakersy, białe tenisówki, plastikowe sandały, buty na platformie, buty na koturnie, drewniaki, slippery marki Vans, mule i sportowe klapki.

W latach 90. był boom na krótkiego boba, czułki (dwa cienkie pasma lub warkoczyki okalające twarz), idealnie proste włosy i w neonowych kolorach.

Jeśli chodzi o makijaż, była to era lśniących błyszczyków, cienkich brwi, cieni do powiek w chłodnych odcieniach i konturówki do ust.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.08.2018

Reklama

Czytaj także:

Moda damska i męska lat 80. — najbardziej charakterystyczne elementy

Moda lat 20. - cechy charakterystyczne w ubiorze, akcesoriach, makijażu i fryzurach

Moda lat 70.: cechy charakterystyczne w ubiorze, akcesoriach, makijażu i fryzurach