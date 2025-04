Crop topy - trend, którego nie możesz przegapić w sezonie wiosna/lato 2022. 4 pomysły na stylizacje

Crop topy to kluczowy trend w sezonie wiosna/lato 2022. Na fali powrotu estetyki z lat 90., warto mieć chociaż jeden w swojej szafie. Nie masz pomysłu, jak je nosić? Zobacz, jak to robią popularne it-girls. One najlepiej orientują się w trendach, więc możesz być pewna, że takie połączenia będą hitem.