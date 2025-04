W sezonie wiosna-lato 2022 idąc śladem topowych projektantów, będziemy uzupełniać nasze outfity m.in. skórzanymi marynarkami i płaszczami, nadając całości zupełnie inny wymiar oraz ubraniami w żywych kolorach, które będą nas wprawiać w optymistyczny nastrój.

Przejrzałyśmy wiosenne propozycje sklepów i skomponowałyśmy dla ciebie 3 modne stylizacje na wiosnę 2022, które sprawdzą się zarówno podczas spotkań w ciągu dnia, jak i na romantycznej kolacji we dwoje. Każda z nich łączy w sobie klasykę z obowiązującymi trendami, żebyś mogła czuć się modnie i komfortowo.

Spis treści:

Skórzany trencz z dopasowaną, dzianinową sukienką to kombinacja, która dobrze sprawdzi się podczas wyjścia na wieczorny koktajl. Klasycznie i elegancko. Nasza ulubiona. Pamiętaj o akcesoriach — złote kolczyki i torba w minimalistycznym klimacie załatwią sprawę. Uwierz, naprawdę nic więcej nie potrzeba.

fot. IVY&OAK Bridal płaszcz cena: ok. 1300zł; Kazar szpilki cena: 500zł; Creole torebka cena: ok. 350zł; Daniel Wellington zegarek cena: ok. 900zł; Yves Saint Laurent Libre cena: ok. 460zł

Kowbojki to ten model butów, który uwielbiamy niezależnie od tego, czy plasuje się wysoko na liście sezonowych trendów, czy nie. Chociaż akurat o ten fason nie musimy się martwić i jesteśmy spokojne. Buty rodem z westernu podbiły serca fashionistek i projektantów, więc w modzie ulicznej obecne są cały czas. Kompletując tę stylizację na wiosnę 2022, nie mogłyśmy ich pominąć. Te buty nigdy nie zawodzą. Tym razem zestawiłyśmy je z białymi jeansami o prostych nogawkach, skórzaną marynarką i czarnym topem na ramiączkach. Przyznajemy, że ta stylizacja jest całodobowa - idealna zarówno do pracy, jak i na wieczorne wyjście.

fot. Massimo Dutti marynarka cena: ok. 1360zł; Trussardi torebka cena: ok. 700zł; Next top czarny cena: 25zł; Icon Eyewear okulary cena: ok.70zł; Pieces apaszka cena: ok. 55zł; Wood wood spodnie cena: ok. 680zł; Kazar kowbojki cena: 400zł

Lekki sweterek w pastelowym kolorze to must-have na wiosnę 2022. My wykorzystałyśmy go do stworzenia codziennego zestawu. W połączeniu z jeansami i białymi sneakersami założysz go na lunch z przyjaciółmi i na wiosenny spacer. Wieczorem zamiast jeansów, połącz go z satynową spódnicą midi w kolorze écru i sandałkami na obcasie.

fot. TOPSHOP sweter cena" ok. 150zł; See by Chloe jeansy cena: ok. 900zł; PIXI róż cena: ok. 95zł; Dora Larsen biustonosz cena: 255zł; Twinset torebka cena: ok. 730zł; Anna Field sneakersy cena: ok. 120zł; Coccinelle bransoletka cena: 199zł

