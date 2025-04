Mamy dla was kilka trendów, które będą hitem wiosny i lata 2017. Do kolejnych wakacji jeszcze dużo czasu, ale jeśli robić zakupy to z głową. Dlatego jeśli planujecie zakupy na tegorocznych wyprzedażach pomyślcie o przyszłym roku. Kupując je teraz w promocyjnych cenach zaoszczędzimy sporo pieniędzy.

Co będzie modne wiosną i latem 2017?

Pierwsze sprawozdania trendowe już teraz wskazują kilka tendencji. Jedną z nich są grochy, groszki, kropki - jak kto woli je nazywać. A w nadchodzących sezonach największym hitem będą przede wszystkim przeźroczyste tkaniny w ten właśnie wzór. Seksowne i odrobinę w stylu lat 60.

|Od lewej: H&M, ok. 24 zł, Top Secret, ok. 49 zł, H&M, ok. 59 zł|

Za rok planowany jest prawdziwy wysyp owadów. Oprócz ukochanych przez wszystkie kwiatów to właśnie: muchy, chrabąszcze, bąki i wszelkiego rodzaju owadzie stworzenia będą robić furorę. Dlatego jeśli znajdziecie coś w tym stylu na wyprzedażach, bez zastanowienia - bierzcie! :)

Powrót dzieci kwiatów

Wiosną i latem 2017 lata 70. wciąż będą na topie. Tym razem jednak kreatorzy mody skupili się przede wszystkim na ruchu dzieci kwiatów. Kolorowe, farbowane, kalejdoskopowe, kwiatowe - niemal przerysowane stroje w intensywnych barwach. Podoba wam się ten trend?

2 trendy dla romantyczek

Delikatne, pastelowe, różane - tak można określić pierwszy z nich. Florystyczny wzór tych jakże kobiecych kwiatów w delikatnej wersji to coś co przypadnie do gustu miłośniczkom romantyzmu. A na koniec wakacyjny styl boho. Romantyczne koronki, plecionki i haftyna plażę. Trend, który jest z nami już od jakiegoś czasu będzie również święcił triumfy za rok. Na pewno znajdziecie coś na wyprzedażach w tym stylu.

|Od lewej: torebka Ikea, ok. 12 zł, torebka Tom Tailor, ok. 103 zł, Narzutka z włóczki Zara, ok. 129 zł|

