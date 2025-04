Bluzki z numerami wciąż są hitem. Były z nami już w zeszłym sezonie wiosna-lato 2013, są teraz, w sezonie zimowym, i pozostaną wiosną 2014. Wszystko za sprawą sportowego trendu, który nie wychodzi z mody. Co więcej, będzie jeszcze bardziej "na czasie".

Właśnie dlatego, postanowiłyśmy wyszukać dla was bluzki z numerami dostępne w znanych sieciach. Są tu te z kolekcji wiosennych, ale i te z wyprzedaży, które możecie upolować już za 19zł! A co z krojami? My najbardziej zachwycamy się tymi oversizeowymi, sprawiającymi wrażenie pożyczonych od chłopaka koszykarza, czy baseballisty. Ale znajdziecie tu też shirty przylegające do ciała i ultramodne crop topy.

