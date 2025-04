Trendy w modzie - wiosna/lato 2015

Czas na dobre pożegnać zimę i odświeżyć swoją garderobę!



Wiosenne trendy zaskakują mnogością wzorów i kolorów, zachwycają dawno niewidzianymi fasonami. Jednak to wcale nie oznacza, że sezon wiosna/ lato 2015 wymaga od nas pełnego portfela i dużej wyprawy na zakupy. By być modną wystarczy czasem zainwestować w zakup ciekawych dodatków lub wyjąć z szafy ulubione ciuszki, które były na topie w poprzednich latach!

Kobieca koronka

Subtelna i zwiewna - taka właśnie jest koronka. Tej wiosny romantyczne, delikatne ornamenty znów będą na topie. W przeciwieństwie jednak do poprzednich sezonów, gdzie modne były ciuszki w pastelowych, delikatnych kolorach, tym razem na miejskich ulicach królować będzie biała koronka. Dziewczęce sukienki, misternie tkane bluzki, stylowe topy czy zwiewne śnieżnobiałe spódniczki to idealny trend dla szczupłych i wysokich kobiet, ale nie tylko. Panie, które mają kilka nadprogramowych kilogramów także mogą świetnie prezentować się w koronkowych ciuszkach, ale pod warunkiem, że ich stylizacja będzie starannie przemyślana. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że zamiast postawić na total look, lepiej przemycić jeden element garderoby, składający się z koronki.

Warto również mieszać style i łączyć je ze sobą. Romantyczna koronkowa sukienka świetnie prezentuje się przecież w zestawieniu ze skórzaną kurtką i botkami!

Powrót etno

Styl etno co jakiś czas wraca do łask. I to jest znakomita wiadomość dla każdej trendsetterki, która dba o zawartość swojego portfela! Projektanci przekonują, że w tym sezonie znów modne będą ciuszki inspirowane stylem etno. Najważniejsze jednak jest to, że zamiast jednego motywu, na topie będą zarówno wzory rodem z Afryki, jak i azjatycki przepych czy łowicka wycinanka. Ta dowolność oznacza, że wystarczy przeszukać zapomniane zakątki szafy, by na nowo odkryć ciuszki w stylu etno, które miałaś na sobie kilka sezonów temu.

Jeśli ta wersja wydaje ci się zbyt nudna, ożyw swoją stylizację odpowiednio dobranymi dodatkami: nowa torebka czy biżuteria będą znakomitym dopełnieniem dla kreacji, która wcale nie jest nowa!

Zew natury

Wiosenne trendy lubią żywe, świeże kolory. Soczysta zieleń, kanarkowy żółty czy mocny turkus będą w tym sezonie najmodniejszym akcentem!

Do łask wracają również printy, zwłaszcza jeśli są umieszczone na odpowiednim tle. T- shirty, żakiety, a nawet spodnie powinny więc być ciemne, (projektanci przekonują, że najlepiej w roli tła sprawdzi się kolor czarny!), po to, by tworzyć jak największy kontrast z motywami roślinnymi.

Warto również pamiętać, że w tym sezonie stawiamy nie na kwiaty, lecz... liście! Duże czy małe, rzucające się w oczy czy dyskretnie zdobiące strój- będą idealnym znakiem rozpoznawczym każdej fashionistki!

Pamiętaj jednak, że warto wybierać ubrania wykonane ze szlachetnego materiału. Wówczas takie stroje sprawdzą się nie tylko na zakupach czy spotkaniach z przyjaciółmi, lecz również w przypadku bardziej oficjalnych okazji...

Nadchodząca wiosna pozwala na mniejsze i większe modowe szaleństwa. Pamiętaj jednak, że kluczem do udanej stylizacji jest... twoja pomysłowość!

Tekst: Joanna Bielas / MW Media