Lato 2024 upłynie pod znakiem lekkich, zwiewnych kolorów oraz naturalnych makijaży. W słonecznym, ciepłym okresie nie ma miejsca na ciężkie stylizacje. Włosy powinny być lekkie, cera naturalna i promienna, a paznokcie - albo szalone i wakacyjne, albo stonowane i "czyste". Zobacz, co będzie trendować w nadchodzącym sezonie!

Kolor roku 2024 według Pantone to "peach fuzz", czyli piękny brzoskwiniowy odcień z mlecznym, pastelowym podbiciem. Idealnie sprawdza się zarówno na wiosnę, jak i lato. Ten kolor króluje zarówno w modzie, jak i urodzie - kosmetyki są go pełne. Peach fuzz pojawia się nie tylko w kolorówce, ale także na opakowaniach lub pod postacią koloru balsamów czy olejków do ciała.

Peach fuzz doskonale prezentuje się w towarzystwie bieli i czerni, a także innych pastelowych odcieni, w szczególności cytrynowego, miętowego oraz pudrowego. Doskonale będzie komponować się też z szarością, przybrudzonymi odcieniami niebieskiego oraz brązem.

fot. Trendy 2024: kolor roku Pantone/Adobe Stock, Алина Бузунова

W makijażu latem 2024 będzie królować naturalność oraz subtelna, francuska elegancja. Przede wszystkim będziemy stawiać na lekkie podkłady, które nie przykrywają naturalnych cech cery, np. piegów czy drobnych pieprzyków. Nie będzie brakować też mocno rumianych policzków - trendować będą przede wszystkim odcienie brzoskwiniowe oraz przybrudzony róż.

2024 rok to powrót do kolorowych powiek w stylu starego dobrego popu. Nie zabraknie więc neonowych cieni, w szczególności matowych. Do łask wrócą także wywinięte kreski w stylu pin-up, nie tylko czarne, ale także kolorowe.

Prosty trik na kolorową kreskę: pokrusz wybrany cień i wymieszaj go z płynem do soczewek. Taki domowy eyeliner sprawdzi się doskonale i utrzyma przez wiele długich godzin.

fot. Trendy urodowe 2024: makijaż/Adobe Stock, LIGHTFIELD STUDIOS

Jeśli chodzi o włosy, w 2024 roku będą dominować kształty asymetryczne oraz krótkie fryzury. W myśl zasady, że naturalność jest na topie, świetnie sprawdzą się także stylizacje czesane wiatrem. Look na dziewczynę surfera, z rozwichrzonymi falami na pewno sprawdzi się tego lata.

Bardzo popularny będzie też krótki grey bob, czyli klasyczna fryzura wykończona bardzo jasnym, niemal srebrnym kolorem. Dodatkowo czeka nas powrót złamanych na prostownicy fal, które idealnie prezentują się w połączeniu z krótką, niesforną fryzurą.

fot. Trendy urodowe lato 2024: fryzury/Adobe Stock, yuriyzhuravov

W świecie manicure i pedicure nie ma zaskoczenia: latem będą królować przede wszystkim neony i pastele, a także minimalistyczne, świeże zdobienia w postaci linii, kropek czy kwiatów. Dużą popularnością od wielu sezonów cieszą się także zdobienia akwarelowe oraz efektowne kwiaty w stylu one stroke.

Przede wszystkim jednak dominować będzie naturalność oraz trend "clean girl nails" - klasyczne stylizacje w kolorze zgaszonego różu lub nude, delikatny french manicure czy babyboomer, a także subtelne brokatowe wykończenie - to coś, co wiele kobiet kocha nosić latem zarówno na dłoniach, jak i stopach.

fot. Trendy urodowe 2024: paznokcie/Adobe Stock, svitlini

