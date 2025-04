Sylwestrowa noc zbliża się wielkimi krokami! Pewnie, jak każda kobieta, już teraz zastanawiasz się, w co powinnaś się ubrać. Obcisła koronkowa sukienka, a może rockowa spódnica z ciężką ramoneską? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po najmodniejszych modowych pozycjach zimowego sezonu i wybierz coś dla siebie!

Rockowy sznyt

W tym sezonie możesz zamienić szpilki na mocne, ciężkie rockowe botki! Do nich dobierz sukienkę w bieliźnianym stylu albo top z plisowaną spódnicą. Całość stylizacji możesz dopełnić skórzaną ramoneską w metalicznym kolorze. Rockowy look na pewno przyciągnie wszystkie spojrzenia, a do tego będzie niesamowicie wygodny!

Aksamitny blask

Jeżeli podczas sylwestrowej nocy chcesz czuć się wyjątkowo kobieco i seksownie, postaw na welurową, dopasowaną sukienkę. Wybierając tę tkaninę, będziesz wyglądała bardzo nowocześnie i stylowo. To prawdziwy hit tego roku, który podbił serce świata mody.

Postaw na odważny, rockowy styl!

Dla odważnych

Najnowszym zimowym trendem jest transparentność. Przezroczyste ubrania w czarnym kolorze są bardzo odważne, jednak w odpowiednio dobranej stylizacji wyglądają zniewalająco i lekko. Możesz postawić na czarne, przezroczyste body, długą marynarkę i garniturowe spodnie! Powalający efekt gwarantowany.

Metaliczna całość

Obcisłe metaliczne spodnie i bieliźniany top to świetne połączenie na sylwestrową noc! Do tej stylizacji możesz dobrać wysokie czarne szpilki i welurową kopertówkę. Mix wzorów i kolorów sprawi, że będziesz prawdziwą królową stylu.

Bomber

W tym sezonie bomberka to prawdziwy must-have. Do czego założyć ją w sylwestrową noc? Świetnym wyborem będzie romantyczna sukienka i muszkieterki albo obcisłe body i czarne rurki z wysokim stanem. Styl tegorocznego sylwestra jest pełen obfitości – nie musisz być elegancka!

Sylwestrowy trick

Chcesz, żeby twoja stylizacja wyglądały perfekcyjnie? Mamy dla ciebie świetną radę. Przed wyjściem użyj steamera - idealnie wygładzi zagniecenia z różnego typu ubrań, które są problematyczne do wyprasowania żelazkiem: tiulowej spódnicy, bluzki z falbankami czy jedwabnej sukienki. To wygodne rozwiązanie, ponieważ szybko się nagrzewa, jest bezpieczny dla wszystkich tkanin, nie wymaga rozkładania deski do prasowania, a para dociera w trudno dostępne miejsca.

My wybrałyśmy Steamer StyleTouch Pure Philips - działa na zasadzie ciągłego strumienia pary, który wnika w tkaninę, zmiękcza i rozprostowuje włókna - w ten sposób wygładza i nadaje ubraniom odpowiednią formę. Dzięki niemu łatwo usuniesz zagniecenia z tkanin, które były problematyczne dla tradycyjnego prasowania: z cekinami, marszczeniami, plisami, itd.

Użycie steamera jest wygodne – bez rozkładania deski; oraz bezpieczne – bez ryzyka przypalenia nawet najdelikatniejszego materiału. Dzięki niemu twoja sylwestrowa stylizacja będzie idealna! Dodatkowo, para jest na tyle silna, że również odświeży tkaninę i pozbędzie się niechcianego zapachu czy bakterii – idealne rozwiązanie do ubrań, które częste pranie może zniszczyć (np. marynarek).

Steamer StyleTouch Pure Philips



