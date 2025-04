Chociaż przed nami jeszcze kilka miesięcy chłodów a za rogiem czai się wiosna to moda już myśli o roku 2017. My jednak tak daleko wybiegać nie będziemy i skupimy się na przyszłorocznej jesieni :) Trendy pre-fall 2016 już są i jest z czego wybierać. My skupiłyśmy się na naszym ulubiony a mianowicie na owadach. Tak, niedawno hitem były sowy, wąsy, gwiazdki, pomadki, usta a teraz na ubraniach i dodatkach hitem będą motyle, ćmy, ważki, i biedronki.

Modne owady w trendach pre-fall 2016

Jak się okazuje kilka domów mody (m.in. Gucci, Valentino), wybrało właśnie te motywy. Na swetrach, bluzkach i płaszczach znajdziecie piękne wizerunki tych uroczych owadów. Projektanci poszli o krok dalej i nie tylko haftują je na materiałach, ale wykorzystują je także przy dodatkach, np. modnych breloczkach.

Zatem jeśli chcecie wyprzedzać trendy już teraz możecie zaopatrzyć się w owadzią modę. Chociaż ciuchy i akcesoria z tym motywem trafią do popularnych sklepów pod koniec tegorocznych wakacji to jesteśmy pewne, że już teraz znajdziecie je w internecie. Podobają się wam? My jesteśmy zakochane!

