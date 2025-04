Trendy pre-fall coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na rynku - tyczy się to również Polski. Nasz klimat chociaż niezbyt długo pozwala nam się cieszyć porami przejściowymi to i tak jest ten moment, w którym lato się skończyło, ale do jesieni została jeszcze chwila. W tym okresie najlepiej sprawdzają się właśnie kolekcje pre-fall. Zatem zobaczcie jakie tendencje wybrali na ten okres projektanci. Pamiętajcie, że wykorzystywać możecie je już teraz, wyprzedzając innych.

Trendy pre-fall 2016

Jedną z mocnych tendencji jest trend marynistyczny. Granat i złote guziki. Dwurzędowe marynarki, spodnie z wysokim stanem i płaszcze. Wszystko ozdobione złotą nicią i dodatkami. Kolejnym hitem pre-fall 2016 są wcześniej przez nas zajawione owady - motyw biedronki, motyla i innych owadów będą modne już latem 2016.

Pod koniec lata silnie zaznacza się zwierzęcy motyw (Alexander Wang, Sonia Rykiel), a przede wszystkim panterka. Czyli coś z czym jesteśmy za pan brat od kilku sezonów. Modne będą również falbany (Gucci, Giorgio Armani, Oscar de la Renta). Jednak na początku jesieni 2016 będą one występować w warstwowych wersjach.

Czarne przeźroczystości - przede wszystkim koronki i tiul występują w w kolekcjach pre-fall 2016 u takich brandów jak: Chanel, Alexander McQueen, Alexander Wang, Givenchy i Michael Kors.

Kolejnym hitem są ogromne kwiaty. Florystyczne wzory są nieustannie na czasie jednak w tym sezonie najmodniejsze będą te w wersji maxi. Podobnie jak ramiona. Szerokie aż przerysowane występowały m.in. u Valentino i Opening Ceremony.

