Za oknami coraz cieplej, a do wakacji zostały już niespełna 2 miesiące. Zatem, ochoczo planujemy wyjazdy i stylizacje na plażę. I nie chodzi tu przecież jedynie o kostiumy kąpielowe. Przydadzą się też rozmaite dodatki i plażowe ubrania, dzięki, którym będziesz pięknie wyglądała także idąc na lunch prosto z kąpieli słonecznej.

Jakie rzeczy będą najmodniejsze na plażę w sezonie lato 2014?

Oprócz modnego kostiumu kąpielowego - jedno lub dwuczęściowego, warto też pomyśleć o dodatkach. W tym sezonie postaw na plażowe szorty, półprzezroczyste tuniki, albo plażowe sukienki. A nakrycie głowy? Najmodniejsze będą sportowe czapki z daszkiem, albo słomkowe kapelusze. Must have to także okulary przeciwsłoneczne, najlepiej w stylu amerykańskiego policjanta, albo hitowe - okrągłe!

