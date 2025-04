Słońce, nowa energia, powiew optymizmu - jednym słowem wiosna! To właśnie ta pora roku zwiastuje spore zmiany... przede wszystkim w naszej szafie :) Wiosna przecież zaczyna całkowicie nowy sezon. Co będzie modne? Na co warto zwrócić uwagę? Zobacz kolekcję OCHNIK i zainspiruj się nią na ciepłe, pełne przygód dni! Co polska marka przygotowała dla nas tym razem?

Midnight Tropics i Retro Holiday, czyli zabawa kolorem!

Najnowsza kolekcja OCHNIK to przede wszystkim barwy. Marka prezentuje dwie klimatyczne linie, które świetnie się uzupełniają. Pierwsza, to Midnight Tropics, inspirowana latem, słońcem i gorącą atmosferą. Jest przepełniona pozytywną energią i sex appealem. Druga - Retro Holiday - jest nieco bardziej subtelna i romantyczna.

OCHNIK tym razem również ubierze nas od stóp do głów! W kolekcji znajdziemy koszulki, spodnie, płaszcze, kurtki, buty, torebki i portfele. Wszystko w efektownym kolorze, połączonym z niezwykłym designem! Zresztą, sprawdź szczegóły!

Turkus, zieleń, granat i mocne kolory, czyli...

... Midnight Tropics! Wiosna i lato 2019 to czas barw i kontrastów. Śmiało łącz zielenie z fioletami, czy motywem kwiatów. Świetnie oddaje to OCHNIK, który w swojej nowej kolekcji pokazuje, jak zestawiać ze sobą barwy, by osiągnąć modny look!

W linii znajdziemy atłasową koszulę w ultrakobiecym odcieniu fioletu, skórzaną kopertową sukienkę w odważnym kolorze fuksji, a także modne printy z kwiatami w roli głównej!

Retro Holiday, czyli pastele nadal na topie!

Pistacjowo-zielona bomberka, błękitny skórzany trencz a może pudrowa sukienka lub top? Linia Retro Holiday to wakacyjna nostalgia, synonim wolności i wszechobecnego chilloutu. To też mnogość barw, od delikatnych brzoskwiniowych przez jasne czerwienie aż po rudości.

Pomyśl też o beżowych szpilkach, pastelowych sandałach czy balerinach! Do tego obowiązkowo zaopatrz się w niedużą torebkę - najlepiej w kolorowym wydaniu! W sezonie wiosna/lato 2019 pierwsze skrzypce w galanterii grają okrągłe listonoszki, minimalistyczne i barwne kuferki i torebki w prostokątnym kształcie!

Wakacje? Tylko z marką OCHNIK!

Egzotyczny motyw tropikalnych liści, modny ultrafiolet, romantyczne pastele, a może klasyczna czerń? Z OCHNIKIEM możesz wyrażać swój styl i temperament nie tylko strojem, ale i walizką!

Zobacz naszą galerę i zainspiruj się nią na nadchodzący sezon!

