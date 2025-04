Jeśli nie masz czasu latać po sklepach ani przeglądać miliona stron z najnowszymi trendami mamy dla ciebie rozwiązanie. 6 najgorętszych trendów, które sprawią, że w te wakacje, nieważne czy spędzisz je w mieście czy pod palmą będziesz wyglądała fantastycznie.

1. Dzikie wzory

Jak co sezon panterka, cętki i cała reszta wraca ze zdwojoną mocą. Ty razem dzikie printy pojawiają się zarówno w total lookach jak i w dodatkach. Nosimy je do pracy jak i na plażę. Już minęły czasy gdy zwierzęce wzory zarezerwowane były jedynie dla odważnych kobiet. A tym bardziej w czasie wakacji możemy poszaleć z wizerunkiem.

2. Romantycznie

W te wakacje wyciągnijcie wszystkie kwiatowe wzory z szafy. Latem 2016 nosimy je jako mocny akcent do stonowanego stroju jaki i w odważnych zestawach łączących różne motywy. Małe kwiatki czy duże egzotyczne, ważny by się działo!

3. Piękny duet

Nowością w tym sezonie jest biżuteria, koniecznie dopasowana do siebie. Komplety podobnych wzorem pierścionków czy naszyjnik w zestawie z kolczykami. To jest teraz najbardziej trendy i na pewno każda z was znajdzie coś w tym stylu w swojej kolekcji. Może warto teraz podobierać błyskotki w pary i nadać im nowego życia?

4. Biały uniform

Dla nikogo nie będzie niespodzianką fakt, że biel jest hitem sezonu. Zamieniamy czerń na jasne odcienie. A najgorętszym zestawem jest oczywiście biały garnitur lub chociażby biały total look. Tak - total look to kolejny sezon z rzędu hasło klucz. Może zatem coś w tym jest? Skusicie się?

5. Dziki krok

A na koniec coś dla odważnych a może ekstrawaganckich? Kontrolowany kicz nigdy nikomu nie zaszkodził a w tym sezonie projektanci postawili na ostre buty. A dokładniej te w zwierzęce printy. Botki, pantofle czy klapki - nieważne, liczy się efekt. A te na pewno zrobią piorunujący!

6. Wakacyjne hasła

W wakacje możemy również zaszaleć z t-shirtami, których nareszcie nie musimy ukrywać pod kurtkami i marynarkami. Tych znajdziecie w sklepach niezliczoną ilość - od klasycznych ze znanymi logosami po sprytne i dwuznaczne teksty, które nie dla każdego będą całkowicie jasne. Ale chyba o to właśnie chodzi? ;)

W co ubierać się latem 2016?:



