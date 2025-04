Poznaj trendy wiosna-lato 2015

Przed wami kolejny trend na celowniku Konrada Fado. Znany stylista gwiazd specjalnie dla was rozkłada najnowsze tendencje na czynniki pierwsze. Zaczynamy!

Klasyczna czerń od kilku sezonów ma ogromną konkurencję w postaci bieli, która na dobre zadomowiła się w szafach kobiet. Na ten trend w swoich kolekcjach postawili Zac Posen, Rag & Bone, Erdem, La Mania czy Paprocki & Brzozowski. Najmodniejsze są minimalistyczne formy, przezroczystości, koronki i asymetria. Biel nosimy w wersji romantycznej, miejskiej lub w stylu Hollywood.

|spodnie Solar, cena ok. 249 zł, spódnica New Look, cena ok. 89 zł, kurtka Gery Weber, cena ok. 649 zł, top Airfield, cena ok. 715 zł |



Niezastąpiony zestaw to T-shirt, luźny krój spodni i marynarka oversize. Wybierając sukienkę zwróć uwagę na jej ciekawą konstrukcję lub wybierz wersję z koronki, jedwabiu czy haftowanej bawełny. Natomiast płaszcze, peleryny, długie sukienki, zwiewne koszule i kombinezony sprawdzą się w każdej strefie klimatycznej. Nowością w tym sezonie są plecionki, które występują na spódnicach, topach i sukienkach. Najważniejsze, aby biel była czysta i nie konkurowała z innymi barwami. Białe stylizacje uzupełniamy butami i torebkami w tej samej tonacji. Najlepiej wybrać szpilki, espadryle lub trampki. Torebka powinna mieć nowy ciekawy kształt, który wyróżni ją na tle minimalistycznej stylizacji.

| spódnica Mohito, cena ok. 229 zł, Torebka Gino Rossi, cena ok. 499 zł, sandałki na obcasie PrimaModa, cena ok. 399 zł, płaszcz Aryton, cena ok. 329 zł |

Biel pokochały polskie i światowe gwiazdy. Na długą suknie podczas ceremonii wręczenia Oscarów postawiła Lupita Nyongo oraz Maja Ostaszewska podczas Złotych Orłów. Zaś Agata Młynarska wybrała asymetryczną sukienką. Jeżeli jednak biel w postaci total look nie do końca Ci odpowiada łącz ją z delikatnymi pasteli lub noś klasycznie z czernią.



