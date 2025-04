W lansowanych trendach na wiosnę i lato 2022 wyraźnie widać fascynację modą z lat 90. Na wybiegach królowały m.in. spodnie biodrówki (najlepiej z prostą nogawką), tiulowe sukienki czy ultra krótkie spódnice. Nostalgia objawiła się też w powrocie niektórych motywów, a dokładniej – zachwycającego motyla. Szczególnie obfitowały w niego projekty włoskiego domu Blumarine. Pojawił na ubraniach, butach, akcesoriach i biżuterii. W swoich kolekcjach wykorzystali go również Alberta Ferretti, Chanel i Badgley Mischka.

Reklama

9 modnych wzorów na wiosnę 2022, które warto przechwycić do swojej szafy

fot. ImaxTree/ AgencjaFree / Blumarine

fot. ImaxTree/ AgencjaFree / Alberta Ferretti, Badgley Mischka

fot. ImaxTree/ AgencjaFree / Blumarine

Od lat wielką fanką motyli jest Mariah Carey. Chyba wszyscy pamiętają jej słynny, cekinowy top zaprojektowany przez Emanuela Ungaro, w którym wystąpiła na koncercie VH1 Divas Live w 2000 roku? Artystka dobrała do niego jeansy z niskim stanem oraz połyskujące sandały, czyli dokładnie wszystko to, co teraz, po latach ma status najgorętszych trendów. W swoich stylizacjach chętnie wykorzystuje go również Dua Lipa, a ostatnio nawet Jessica Mercedes, która denimowy total look uzupełniła biżuterią z tym motywem.

Spódnice mini na sezon wiosna-lato 2022: 6 fasonów, które podbiły wybiegi

Zainspirowane Jess, znalazłyśmy biżuterię z motywem motyla, która będzie świetnym uzupełnieniem wiosennych stylizacji. Piękna, delikatna i bardzo kobieca.

fot. Pierścionek srebrny W.Kruk, cena: 239 zł; Wiszące kolczyki ze stali szlachetnej Artelioni, cena: 139 zl; Złote kolczyki YES, cena: 349 zł; Zawieszka złota YES, cena: 326 zł; Naszyjnik z cyrkoniami APART, cena: od 629z zł; Kolczyki srebrne APART, cena: 74zł; Pierścionek W.Kruk, cena: 159 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Modne jeansy na wiosnę 2022: 6 modeli, które nosi teraz każda it-girl

Spódnice midi na wiosnę i lato 2022 - 6 stylowych modeli, które będą bazą wiosennych stylizacji