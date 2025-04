Moda jest cykliczna. To, że trendy zawsze wracają, to pewne. Niektóre z nich zaliczają wielki comeback po latach nieobecności, inne wpisane są już w modowy kodeks na stałe i pojawiają się systematycznie, co roku. Przykład? Kwiaty. Print, który niezaprzeczalnie kojarzy się z wiosną. Jest tak oczywisty, że nikt nawet z tym nie dyskutuje i nie próbuje podważać. Projektanci jednak nie przechodzą obok niego obojętnie i za każdym razem interpretują i pokazują go w inny, nieoczekiwany sposób sprawiając, że nadruk znowu wydaje się świeży. W tym sezonie na przykład, projektanci zamiast drobnej łączki postawili na przeskalowane graficzne kwiaty w odważnych paletach i na te rozmiarze XL. Im większe, tym lepiej.

Po jakie wzory jeszcze będziemy sięgać w sezonie wiosna-lato 2022? Zerknij na nasz przegląd, gdzie znajdziesz wszystkie najmodniejsze printy w pigułce i wybierz z nich coś dla siebie.

Teraz wszyscy będą wiedzieli, skąd masz tę piękną torbę czy buty, bo widoczne logo jest bardzo na czasie. W kontrze do ostatnich miesięcy, kiedy wielkie logotypy były synonimem kiczu, teraz możesz paradować w nich od stóp do głów.

3 modne stylizacje na wiosnę 2022: na co dzień, do pracy, na randkę

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nadruki zwierzęce nie są niczym nowym, jednak za każdym razem ewoluują i prezentowane są w nam w inny sposób — albo sięgamy po printy w sporych rozmiarach, albo stawiamy na wersję mikro. W tym obie wersje dozwolone.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Zapomnij o drobnej łączce. W sezonie wiosna-lato 2022 wybieramy kwiaty w większym rozmiarze. W ubrania z takim motywem zdecydowanie warto zainwestować — nigdy nie wyjdą z mody.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Paski to klasyka, która nieustannie przewija się na modowej scenie. Tym razem uwagę będziemy kierować na grube, szerokie, wyraziste nadruki.

Krótki kardigan na wiosnę 2022: 5 modeli, z którymi nie będziesz chciała się rozstać

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Trend zarezerwowany kiedyś dla bywalców festiwali adaptujemy do codziennych stylizacji. Przenikające się subtelnie kolory pięknie wypadną nawet w total looku.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Kratka zostaje z nami na dłużej. Kolorystykę dopasowujemy do wiosennego klimatu i tym sposobem sięgamy po print w pastelowych odcieniach lub w żywych, intensywnych kolorach. Modny będzie duży deseń oraz drobna kratka, zwana inaczej vichy lub gingham.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wielkie grochy i małe groszki „polka dots” również znalazły się na liście. Print, podobnie jak kwiaty, safari i krata zawsze znajdzie swoje miejsce w trendach.

Buty ażurowe na wiosnę 2022: te modele podkręcą każdą wiosenną stylizację

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Ubrania w graficzne, geometryczne wzory to kolejny wiodący print na wybiegach. Coś dla tych, którzy chcą odejść od klasycznych, ponadczasowych nadruków.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

„Moda to sztuka". W sezonie wiosna-lato 2022 to hasło nabiera całkowicie nowego znaczenia, bo projektanci jasno nam sygnalizują — jednym z najmodniejszych motywów, będą te niczym z galerii. Pojawiły się na wybiegu m.in. u Fendi, Louisa Vuitton oraz Act N 1, więc chyba coś jest na rzeczy.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

