W opozycji do trendów z ostatnich dwóch lat, kiedy pandemia całkowicie zmieniła nasze podejście do mody i systematycznie uzupełniałyśmy szafę o kolejny dresowy komplet, nadchodzące miesiące to będzie prawdziwa eksplozja kobiecości. Projektanci postawili tym razem na odważne, ekstrawaganckie, kolorowe i błyszczące elementy garderoby, w których poczujemy się kobieco, seksownie i jednocześnie stylowo. Krótkie spódnice, głębokie dekolty i wysokie obcasy będą teraz na porządku dziennym. Być może jest to reakcja na wszystkie ograniczenia narzucane nam w ostatnim czasie. Tak czy inaczej - my to kupujemy!

Reklama

Poważny remake przeszedł damski garnitur, którego obecny design nie ma nic wspólnego z tym, który pamiętasz sprzed lat. Zapomnij o klasycznym, biurowym, grzecznym uniformie. Dyrektorzy kreatywni największych domów mody zadbali, żeby perspektywa powrotu do pracy była bardziej znośna. Seksowna elegancja - tak w skrócie można opisać to, co zafundowali nam na sezon wiosna-lato 2022. Najmodniejsze będą komplety w wersji oversize - szczególnie fokus jest na luźną, pudełkową marynarkę, którą najlepiej nosić solo narzuconą na koronkowy biustonosz. Garnitury będziemy zakładać nie tylko na spotkanie z zarządem, ale też na kolacje, spacer i randkę. Wszędzie. Nie ma żadnych wątpliwości, że garnitur to jeden z najgorętszych trendów w sezonie wiosna-lato 2022. Zobacz modne garnitury na wiosnę 2022.

Spis treści:

Sezon wiosna-lato 2022 stoi pod znakiem koloru. Im bardziej nasycony, tym lepiej. W czołowej trójce trzech top kolorów znalazły się: kermitowa zieleń, kanarkowy żółty i veri peri okrzyknięty przez Instytut Pantone kolorem roku 2022. Wybierając garnitur w tak energetycznym kolorze dla równowagi stawiaj na prosty, minimalistyczny fason. Modny, zielony garnitur na wiosnę 2022 znajdziesz w ofercie marki Reserved.

Modne kolory wiosna-lato 2022: 7 odcieni, które wkrótce zdominują ulice

fot. Zielony garnitur Reserved; marynarka cena: 299,99zł zł, spodnie cena: 159,99 zł/materiały prasowe

W kontrze do rzucających się w oczy kolorów stoi ponadczasowa, czysta biel i écru. Taki garnitur to klasa sama w sobie. Na formalne, wieczorowe wyjścia wybierz model wykonany z satyny, natomiast na co dzień świetnie sprawdzi się lniany lub wykonany z bawełny.

fot. Garnitur écru H&M; marynarka cena: 129,99zł zł, spodnie cena: 129,99 zł/materiały prasowe

Pudełkowa marynarka i mini? Trzy razy tak. Elegancki i jednocześnie bardzo kobiecy. Można stylizować na wiele sposobów. Ze szpilkami uzyskasz elegancki look, natomiast w parze ze sneakersami lub masywnymi botkami idealnie sprawdzi się na wieczorny wypad z przyjaciółmi. Swojego faworyta znalazłyśmy w katalogu &Other Stories.

8 najlepszych mikrotrendów w sezonie wiosna-lato 2022, które podkręcą twój look

fot. Szary garnitur &Other Stories; marynarka cena: ok. 690 zł, spódnica cena: ok. 320 zł/materiały prasowe

Satynowy garnitur w kwiaty w kolorze złamanej bieli, który wypatrzyłyśmy na stronie H&M to idealna propozycja na słoneczne dni. Lekki, przewiewny i stylowy. Idealny do biura oraz większe uroczystości np. jako modna stylizacja na komunię 2022.

fot. Garnitur w kwiaty H&M; marynarka cena: 149,99zł zł, spodnie cena: 129,99 zł/materiały prasowe

Kratka w sezonie wiosna-lato 2022 to jeden z najmodniejszych deseni. Garnitur w uroczą, różowo-białą kratkę vichy, mogliśmy zobaczyć m.in. na pokazie Chanel i Michaela Korsa. Szukasz podobnego? Zajrzyj do Zary, gdzie znajdziesz model zbliżony do tego z wybiegu. W ofercie marka ma też piękne, tweedowe komplety z szortami.

fot. Garnitur w kratkę vichy ZARA; marynarka cena: 199 zł, spodnie cena: 119 zł/materiały prasowe

Po skórzane ubrania zazwyczaj sięgamy jesienią, ale modowy alert brzmi - zmiana planów, zostają z nami kolejne miesiące i to w total looku! Ekstrawagancka, niebanalna opcja. Modny garnitur na wiosnę 2022 w wersji skórzanej znajdziesz na wieszakach w sklepach Massimo Dutti. Dobra inwestycja - będziesz mieć na lata.

fot. Skórzany garnitur Massimo Dutti; marynarka cena: 1390 zł, spodnie cena: 1390 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Krótki kardigan na wiosnę 2022: 5 modeli, z którymi nie będziesz chciała się rozstać

Mokasyny damskie: 4 pomysły na modne stylizacje z mokasynami w roli głównej

Modne botki na sezon wiosna-lato 2022: 3 najbardziej stylowe modele