Przez jednych uwielbiane i będące obowiązkową pozycją w wiosennych stylizacjach, przez drugich uważane za modowe faux paux. Dawno niewidziane na modowej scenie baleriny z impetem wkroczyły na wybiegi i znowu mają swoje pięć minut. To tylko potwierdza, że sezon wiosna-lato 2022 to powrót do przeszłości.

Projektanci spojrzeli na nie świeżym okiem i postanowili nieco zaktualizować ich design – wydłużyli noski, ozdobili kamieniami i pokombinowali z materiałem. Sprawili, że modne baleriny na wiosnę 2022 wyglądają jak małe dzieła sztuki.

Przejrzałyśmy ofertę znanych marek i wybrałyśmy najciekawsze modele, które chętnie będziemy nosić w słoneczne dni.

Winylowe buty zostają z nami kolejny sezon. Jeśli w ubiegłym roku zainwestowałaś w sandałki na przezroczystym obcasie, w tym, uzupełnij kolekcję o baleriny w tym stylu. To jeden z najbardziej pożądanych modeli. Możesz wybrać gładkie ze wstawkami lub w całości wykonane z syntetycznego materiału.

Modne sneakersy wiosna-lato 2022: 6 top modeli na najbliższy sezon

fot. Zara pomarańczowe balerinki z winylową wstawką i odkrytą piętą cena: 139zł; Blue by Betsey Johnson winylowe baleriny cena: 519zł; ECCO balerinki czarne cena: ok. 280zł/materiały prasowe

Baleriny bogato zdobione kamieniami to kolejny top model, na który warto zwrócić uwagę. Dekoracyjne i bardzo oryginalne. Dobrze wypadną w połączeniu z jeansami i luźną koszulą, jak również w parze z wieczorową sukienką. Będą wygodną i modną alternatywą szpilek.

fot. Zara balerinki w zwierzęcy deseń cena: 239zł; Blue by Betsey Johnson balerinki z koralikami cena: 639zł; RAID czarne balerinki z aplikacją cena: ok. 120zł/materiały prasowe

Monochromatyczne baleriny to klasyk. Teraz jednak, zamiast standardowego modelu w czerni i odcieniach brązu, postaw na te w energetycznym kolorze. Błyskawicznie ożywią i podkręcą nawet najprostszą stylizację. Jeśli jednak uparcie trzymasz się klasyki — pobaw się fakturą.

fot. Mango niebieskie baleriny cena: 279zł; Anna Field złote baleriny cena: ok. 80zł; BALAGAN balerinki z wężową skórką cena: 399zł/materiały prasowe

