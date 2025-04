Lato w pełny, ale my już przyglądamy się trendom na sezon-jesień zima 2018/2019. Zobacz, jakie ubrania i dodatki będą królowały w czasie najbliższych miesięcy.

Co będziemy nosiły w sezonie jesień-zima 2018/2019? My już wiemy

1. Elektryzująca magenta

Energetyczna i intensywna magenta jest jednym z najważniejszych trendów nadchodzącego sezonu. To pełen dynamizmu i odwagi kolor, który zachęca do eksperymentów. Na wybiegach królują różowe swetry, sukienki, marynarki, spodnie i koszule. Najlepiej nosić ją od stóp do głów, ale pewnie niewiele osób się na to zdecyduje. Możesz również wybrać jeden element garderoby lub mały detal - buty, torebkę lub apaszkę.

p.s. Do łask wraca odważne połączenie różu i czerwieni.

fot: FREE

2. Kobiece kwiaty

Chyba nikt nie jest zaskoczony, że kwiaty są znów na topie. Kiedyś pojawiały się jedynie w trendach na wiosnę i lato, ale teraz królują również jesienią i zimą. Nie ma w tym nic dziwnego, bo kobiety kochają florystyczne motywy i chcą je nosić przez cały rok.

Widać dwie skrajnie tendencje. Z jednej strony pojawiają się pastelowe i jasne wzory, a z drugiej kwiaty na ciemnym tle. Najpopularniejsze będą oczywiście uwielbiane przez panie sukienki midi, które tej jesienie nosimy z elastycznymi botkami i kozakami na obcasie.

fot: FREE

3. Palona żółć

Żółty nie daje za wygraną! W ostatnim czasie najpopularniejsza była słoneczna żółć, która nie zdobyła większej popularności. Pewnie dlatego, że w tym odcieniu dobrze wyglądają jedynie posiadaczki rudych lub kasztanowych włosów, które mają oliwkową cerę i brązowe oczy.

Jesienią zamieniamy ją na orientalny i nieco zgaszony kolor słońca, który kojarzy się aromatycznymi przyprawami i krajami dalekiego wchodu.

fot: FREE

4. Zwierzęce motywy

Nadchodzący sezon będzie dziki i drapieżny. Na wybiegach pojawiły się wszystkie wzory kojarzące się z lamparcimi cętkami, biało-czarnymi paskami zebry czy skórą węża.

W sezonie jesień-zima 2018/2019 każda fashionistka powinna mieć płaszcz zdobiony zwierzęcym motywem (Givenchy). Jeżeli podążasz za najnowszymi trendami i nie boisz się modowych eksperymentów, to zdecyduj się na dziki total look (Dolce&Gabbana).

fot: FREE

5. Ognista czerwień

Na ubrania i dodatki w tym kolorze może sobie pozwolić każda kobieta - nie ma tutaj znaczenia wiek i typ urody. Jednak przy wyborze rzeczy w tym kolorze warto zwrócić uwagę na odcień. W ubraniach w kolorze makowej czerwieni najlepiej wyglądają panie, które mają nieco ciemniejszy kolor skóry.

fot: FREE

6. Konserwatywna krata

Kolejny trend, który jest z nami od dłuższego czasu. Rok temu najpopularniejsza była krata w szarym i brązowym kolorze, która pojawiała się głównie na płaszczach i marynarkach oversize. Oczywiście nie rezygnujemy z tej wersji, ale rozszerzamy paletę kolorystyczną. Na wybiegach pojawiła się żółta, czerwona, fioletowa i zielona krata. Projektanci przenieśli ten print również na szaliki, swetry, sukienki czy spódnice.

fot: FREE

7. Futurystyczne srebro

Metaliczne kolory towarzyszą nam od kilku sezonów, jednak nigdy nie wybiły się na pierwszy plan. Jesienią zapominamy o eleganckim złocie i skupiamy się na nowoczesnym srebrze. Najmodniejsze są rzeczy z lustrzanym efektem, które dają efekt „wow”. Na wybiegach pojawia się bardzo dużo seksownych sukienek i okryć wierzchnich, które najlepiej zestawić z minimalistycznymi stylizacjami. Srebro bardzo dobrze się czuje w towarzystwie czerni i bieli.

fot: FREE

8. Eleganckie peleryny

Kojarzona z superbohaterami peleryna wkroczyła na światowe wybiegi. Wynika to z faktu, że projektanci koncentrują się na silnych kobietach, które również strojem powinny podkreślać swoją pozycję.

Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że narzuty i peleryny będą najważniejszym okryciem wierzchnim sezonu.

fot: FREE

9. Sztuczne futra

Już nikogo nie dziwi fakt, że na światowych wybiegach królują sztuczne futerka. Coraz więcej marek rezygnuje z używania futer naturalnych na rzecz materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Rok temu hitem były kurtki we wszystkich kolorach tęczy, obecnie pojawia się bardzo dużo modeli, które do złudzenia przypominają okrycia wierzchnie wykonane z lisa czy norek.

fot: FREE

