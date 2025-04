Sezon jesień-zima zbliża się do nas wielkimi krokami. W związku z tym przygotowałyśmy dla was zestawienie najważniejszych trendów. Poniżej znajdziecie wszystko o modnych wzorach, ubraniach, dodatkach, kolorach i butach.

Tym razem ucieszą się wszystkie wielbicielki ciepłych i miękkich swetrów oversize, bo to jeden z dominujących trendów sezonu. Jednak z drugiej strony widać wyraźny powrót do tradycyjnego biurowego stylu i kobiecych garniturów. Wszystkie fanki ekstrawaganckich ubrań zakochają się w kolorowych futrach i miękkich czapkach we wszystkich kolorach tęczy. Czy w końcu zrezygnujemy z nieśmiertelnej czerni?

Przeczytajcie więcej o największych trendach

Poniżej znajdziecie również zestawienie najmodniejszych kolorów (jesień należy do stylowego granatu), nie zapomniałyśmy także o dodatkach, które przybierają skrajnie różne formy - torebki w rozmiarze XXL lub w wersji mini. Będą pasować do klasycznych spodni damskich - dżinsów.

Jednak jednym z najważniejszych elementów naszego zestawienia są najmodniejsze buty. Jesienią i zimą chodzimy w ekstremalnie długich kozakach - najbardziej pożądana jest długość do połowy uda. Projektanci jakiś czas temu zakochali się w aksamicie, który tym razem pojawił się na... butach. W trendach pojawiają się również czerwone botki, szpilki, baleriny i mokasyny.

Wiedziałyście, że istnieje kolor, w którym każdy wygląda niesamowicie? Nie jesteśmy przekonane...