Michał Szulc - trendy jesień 2014

Jesień 2014 to coraz mocniej widoczne inspiracje latami 90tymi. Must heave to sprana na jasny błękit oversizowa dżinsowa kurtka w stylu boyfriend.

Modny oversize nadal jest eksploatowany przez projektantów, ale tym razem bezkształtne formy nabierają określonych kształtów. Forma odstaje od ciała, tworząc nowe linie sylwetki. Must heave to dowolna rzecz z kolekcji ACNE.