My z utęsknieniem czekamy na wiosnę i lato, a kreatorzy mody gorączkowo przygotowują się do swoich pokazów na przyszły rok. Nowojorski tydzień mody już za nami, dlatego wszyscy fashioniści przenieśli się aktualnie do Londynu. I właśnie stamtąd mamy większość naszych modnych stylizacji na jesień-zimę 2014/2015. Wyłączając oczywiście wybieg Ralpha Laurena (NYC).

Jakiś czas temu pisałyśmy o 10 trendach na jesień-zimę 2014/2015. Wtedy nasze spostrzeżenia bazowały na pokaz z Nowego Jorku. London Fashion Week prezentuje odrobinę inną modę, ale baza jest ta sama. Zauważyłyśmy, że za rok będą wciąż hitem naturalne futra i skóry. Kolor żółty i burgund znów będą na świeczniku. A do tego metaliczne tkaniny i styl militarny. A co powiecie na wielkie futrzane czapy w stylu Carskiej Rosji?

