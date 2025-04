Co będziemy nosić jesienią tego roku? Jeśli chcesz prezentować się modnie i stylowo każdego dnia, pamiętaj o tych 5 głównych trendach. Wdrożenie ich do twojej szafy nie będzie drogie, a naprawdę efektowne. Oto, na co powinnaś zwracać uwagę podczas zakupów przed sezonem jesień-zima 2020!

5 najważniejszy trendów na jesień 2020

Po pierwsze: skóra i to nie tylko na butach i torebkach. Skórzane płaszcze, kurtki, a nawet spodnie i sukienki będą królować w tym sezonie. Jeśli nie przepadasz za czarnymi okryciami, możesz postawić też na brąz, beż oraz absolutny hit tego sezonu - odcienie wina. Jeśli zaś unikasz noszenia prawdziwej skóry, nic straconego - ekoskóra będzie równie modna.

Mięta wraca na salony. Kolor, który utożsamiamy głównie z wiosną i latem, w tym roku odnajdzie się również i w jesiennej garderobie. Możesz postawić na mocną stylizację w postaci miętowej wzorzystej sukienki lub też delikatny akcent taki jak apaszka czy biżuteria.

Kolory ziemi to podstawa jesiennej garderoby. Stonowane beże, oliwki i brązy powinny stanowić bazę twojej stylizacji. Najmodniejsze odcienie na ten sezon? Jasny brąz, tzw. Tawny Birch, beżowy Sheepskin oraz oliwkowa zieleń Military Olive świetnie sprawdzą się na jesiennych kurtkach oraz trenczach.

Lata 80. wracają do łask. Ich wpływ na wybiegach i Fashion Weekach jest widoczny gołym okiem! Oversizowe białe koszule z bufiastymi rękawami, damskie garnitury oraz modne botki na wysokim słupku będą podbijać także i sieciówki.

Drapowane sukienki to must have sezonu. Są nie tylko wyjątkowo dziewczęce i wspaniale wpisują się w ważny trend na jesień 2020, czyli styl cottagecore. Przede wszystkim pięknie podkreślają figurę. Jeśli zależy ci na wyeksponowaniu wszystkim atutów, wybierz sukienkę o dopasowanym kroju. Jeśli jednak wolałabyś ukryć co nieco, nic straconego - wybierz sukienkę o luźnym fasonie.

