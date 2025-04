Niestety na ciepłe i słoneczne dni będziemy musiały jeszcze trochę zaczekać, ale już dzisiaj przedstawiamy wam 5 najważniejszych trendów 2018 roku. Możecie je nosić już teraz!

6 najmodniejszych kolorów 2018 roku

1. Stylowy fiolet

Kilka tygodniu temu Pantone ogłosił najmodniejszy kolor 2018 roku. Jest nim Ultra Violet, którego do tej pory było w trendach jak na lekarstwo. Czy to długo oczekiwany powiew świeżości?

Ten kolor jest mało popularny wśród Polek. Jednak z pewnością obroni się w wielu stylizacjach. Jeżeli chcecie wykorzystać Ultra Violet w codziennych zestawach to łączcie go z granatem, szarościami, czernią lub butelkową zielenią. Całkiem nieźle będzie wyglądał również z delikatnymi pastelami.

fot: screen Instagram

2. Ponadczasowe paski

Paski to ponadczasowy wzór, który na stałe zagościł w świecie mody. Bardzo modne są poziome paski, ale hitem 2018 będą pionowe, które dodatkowo optycznie wysmuklają sylwetkę. Najlepiej zdecydować się na total look z dużym i widocznym wzorem.

fot: screen Instagram

3. Ołówkowe spódnice

To bez wątpienia najbardziej kobiecy fason spódnicy, który jeszcze niedawno był kojarzony głównie z biurowym uniformem. Na szczęście te czasy już minęły! Dzisiaj ołówkowa spódnica jest świetnym pretekstem do zabawy modą. Możecie nosić ją tradycyjnie - w duecie z eleganckimi szpilkami lub ze sportowymi butami - tak noszą je największe fashionistki.

Stylowe, kobiece i znów modne! Ołówkowe spódnice wracają do łask

fot: screen Instagram

4. Kobiece kwiaty

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich kobiet, które uwielbiają kwiatowe motywy. Jeden z najważniejszych trendów sezonu jesień-zima 2017/2018 zostaje z nami na 2018 rok.

Wiosną i latem panuje jednak pełna dowolność! Modne są kwiaty w stylu lat 60., drobna łączka oraz duże i wyraziste kwiatowe motywy. My proponujemy kupić romantyczną sukienkę zdobioną florystycznym deseniem. Będziecie mogły nosić ją wiosną i latem, ale także wczesną jesienią.

Ubrania zdobione tym motywem będą hitem nadchodzących miesięcy! O jaki wzór chodzi?

fot: screen Instagram

5. Uniwersalny trencz

Pomysłodawcą pierwszego płaszcza w tym stylu był Thomas Burberry. Stworzył go dla brytyjskich mundurowych. To sięgające do kolan, zapinane na guziki i przewiązywane w pasie okrycie wierzchnie bardzo szybko zyskało popularność również wśród cywili. Obecnie ma go w swojej ofercie prawie każda marka na świecie. Oczywiście przez te wszystkie lata oryginał doczekał się wielu modyfikacji, które bezpośrednio nawiązują do najnowszych trendów.

fot: FREE/screen Instagram

