Czy wiesz, jakie są synonimy codzienności według Słownika Języka Polskiego? Prozaiczność, pospolitość, szarzyzna... Ale to tylko niektóre z nich. Lista jest bardzo długa. Dlatego też marka TOVA zamiast godzić się na takie postrzeganie codzienności w swojej najnowszej zimowej kolekcji próbuje ją odczarować.

Kolekcja DETAILS

W kolekcji DETAILS dominują miękkie, mieniące się tkaniny: plastyczna wiskoza o podwyższonej gramaturze, dające się swobodnie formować tafty czy welur – dawniej stosowany głównie do wyrobu wytwornych strojów. W kolekcji TOVY przybiera różne formy: od sportowych sukienek, po spódnice w najmodniejszych kolorach tego sezonu – różach, zieleniach, zgaszonych grafitach. Liczne drapowania, luźne fasony i romantyczne falbany dodają ubraniom lekkości. Ważnym elementem kolekcji są także hafty – to im została podporządkowana cała zima w TOVIE. Hafty dominują na sukienkach z rozkloszowanymi rękawami, pojawiają się też na klasycznych koszulach. Punktem wspólnym wszystkich zimowych modeli jest po prostu wygoda noszenia.

- Projektując zimową kolekcję myślałam o kobietach, które kupują wizytowe sukienki, a następnie miesiącami czekają na specjalną okazję, by je założyć. Odmawiają sobie jakościowych materiałów na co dzień, bo uważają, że "nie warto się stroić" lub że weluru, koronek czy cekinowych aplikacji "szkoda" nosić do pracy. Tą kolekcją chcę przywrócić codzienności blasku i pokazać, że każdy dzień jest dobrą okazją do świętowania. Życie jest za krótkie, by czekać na specjalne okazje! – komentuje założycielka marki, Katarzyna Janecka.

Kupuj online

Kolekcja DETAILS to łącznie 50 modeli bluzek, koszul, swetrów, spódnic, spodni, sukienek, żakietów, skórzanego obuwia oraz torebek w cenach od 149 do 670 złotych. Kolekcje marki są dostępne online na shop.tova.pl, w nowo otwartym butiku marki w Radomsku i w sklepie firmowym w Końskich, gdzie mieści się siedziba firmy, oraz w sieci ponad 100 partnerskich sklepów w całym kraju.

O marce

TOVA – nowoczesna marka lifestyle’owa stworzona z myślą o kobietach, które czerpią z życia pełnymi garściami. Inspirowana skandynawską radością z życia, w całości produkowana w Polsce i wspierająca polski rynek, TOVA to ukłon w stronę damskiej sylwetki i kolekcje projektowane z myślą o kobiecie w ciągłym ruchu. Misją TOVY jest demokratyzacja jakości, czyli umożliwianie kobietom budowania jakościowej garderoby w przystępnej cenie.