Brąz to nowa czerń! Projektanci są zgodni, jesienią 2020 modne będą torebki w kolorze brązowym. Niewykluczone, że ciepłe odcienie brązu z powodzeniem zastąpią ponadczasową czerń. Na topie będą ciepłe kolory, np. karmelowy i cynamonowy. Brzmi stylowo i... pysznie, więc my jesteśmy na tak!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Dior, Max Mara

Torebki na łańcuszku to klasyka mody. W sezonie jesień-zima 2020/2021 odświeżamy ten trend, lecz w odmienionym wydaniu. Ciężkie łańcuchy będą łączyć się z delikatnymi elementami dzianinowymi oraz złotymi elementami ozdobnymi. Taką oryginalną torebkę zdecydowanie warto mieć w swojej szafie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Dolce&Gabbana

Wciąż pozostaje z nami moda na motywy zwierzęce. Jesienią 2020 przyjmuje różne formy: printy naśladujące umaszczenie dzikich zwierząt, tłoczona skóra czy miękkie futerka (sztuczne!). Idealny trend dla wielbicielek mody z pazurem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Kors

Coś dla minimalistek! Torebki tak małe, że pomieszczą jedynie... telefon, klucze, kartę płatniczą i pomadkę. Doskonałe na wyjście do klubu, ponieważ świetnie pasują do wieczorowych stylizacji. Mikrotorebki są nie tylko szalenie stylowe, ale również... bardzo urocze!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Emporio Armani, De La Renta

Jesienią kwiaty nie przekwitają! Przeciwnie - rozkwitają na stylowych dodatkach. Na topie będą torebki ozdobione kwiatami formowanymi z eleganckiej skóry. To idealnie urozmaicenie klasyki, a do tego bardzo kobiecy motyw. Wpadnie w oko kobietom, które cenią sobie ponadczasowy styl, który nigdy nie wychodzi z mody. To jedne z najmodniejszych torebek na jesień 2020.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Valentino

Jesienią 2020 będziemy nosić nie tylko dzianinowe swetry, ale także... torebki. To zupełnie nowy trend, który lasują tacy projektanci jak np. Dolce&Gabbana. Ma być miękko, przytulnie i z akcentem w stylu vintage. Najlepiej, jeśli torebka będzie idealnie komponowała się ze swetrem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Dolce&Gabbana

Propozycja dla prawdziwych logomaniaczek, czyli torebki z logo tak dużym, że nie można obok niego przejść obojętnie. To trend, który wyraźnie nawiązuje do lat 90., kiedy wszyscy szaleliśmy na punkcie logotypów znanych marek. Niektórzy twierdzą, ze to w złym guście, ale... nam się bardzo podoba!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Emporio Armani, Versace

