Topshop zaprezentował właśnie - już 3 z kolei - odsłonę wyjątkowej kampanii z udziałem brytyjskiej supermodelki Cary Delevingne. Gwiazda światowych wybiegów i ulubienica mediów w obiektywie Alasdaira McLellana, prezentuje kolekcję marki na sezon wiosna-lato 2015. Mocne, odważne i bardzo w stylu brandu.

Topshop kolekcja wiosna-lato 2015

Zdjęcia wykonane zostały w studiu, którego białe wnętrze jest swojego rodzaju kontrastem w stosunku do uprzednio wybieranych scenografii tła do filmów i materiałów zdjęciowych z udziałem Cary Delevingne. Najnowsze stylizacje Topshop to seria 12 kluczowych zestawów z nowej kolekcji marki na na nadchodzące sezonu. Nie zabrakło oczywiście wśród nich osławionej już czarnej sukienki, która gwiazda kampanii miała na sobie, pod koniec ubiegłego roku, podczas otwarcia nowego sklepu Topshop w Nowym Jorku na 5th Avenue.

