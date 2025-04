Cara Delevingne z charakterystyczną dla siebie swobodą i luzem nosi wpisujące się w najnowsze trendy looki. A chodzi oczywiście o najnowszą kampanię reklamową TOPSHOP w Zalando. Teraz ubrania ze znanej sieciówki dostępne są w całej Polsce. Na pewno ucieszy to wiele z was! Oczywiście biorąc pod uwagę, że aktualnie brytyjska sieciówka ma w naszym kraju 1 sklep stacjonarny.

TOPSHOP w Zalando

|Backstage sesji zdjęciowej z Carą Delevigne|

Kampania TOPSHOP w Zalando nawiązuje do wcześniejszej kampanii Are You Ready? Gwiazdą została brytyjska top modelka, która w filmiku promującym akcję sieciówki i sklepu internetowego tworzy nieistniejące wyrazy próbując wymówić nazwy europejskich miast, do których Zalando dostarcza markę TOPSHOP.

„Cara dopracowała swój styl. Potrafi wyglądać jednocześnie zawadiacko i wyrafinowanie. Jest wolnym duchem, czemu daje wyraz swoimi stylizacjami , w których z łatwością łączy szyk z luźnym codziennym stylem”

- mówi Kate Phelan, dyrektor kreatywna TOPSHOP.

W kwietniu startuje nowa wspólna kampania „TOPSHOP w Zalando” z top modelką Carą Delevingne w roli głównej. Kampania została wyreżyserowana przez Gordona von Steiner’a, a o stylizację zadbała sama dyrektor kreatywna TOPSHOP’a Kate Phelan.

