Specjalnie dla was zrobiłyśmy zestawienie prawie 100 ubrań i dodatków z jesiennej kolekcji Topshop. Brytyjska sieciówka, która przoduje w przetwarzaniu najnowszych trendów przygotowała nie lada gratkę dla wszystkich fashionistek.

Topshop na jesień 2014

Marka stworzyła ubrania i akcesoria, które dzielą się na 3 główne linie. Soir - to charakterystyczne, dekadenckie zdobienia nadające wrażenie rozmachu i bogactwa w połączeniu z nowoczesnymi formami i palecie kolorów ograniczonej do minimum. Rumours - to kobiece sukienki ze zwiewnego szyfonu, które kryją się pod oversize'owymi płaszczami i ciepłymi zamszami w kolorze tytoniu. Zaś Motocross to przede wszystkim ciężkie dziewczęce skóry i dżins pokryty łatami, nowoczesne mini-spódniczki i kurtki - bomberki.

Myślicie, że znajdziecie w kolekcji coś dla siebie?

