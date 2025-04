Najpopularniejsze trendy 2016 roku

Przeżyjmy to jeszcze raz! Rok 2016 był pod wieloma względami przełomowy, z innej strony tragiczny. A, jak wyglądała moda? Zobaczcie, które z trendów pikowały w zestawieniach. Sprawdźcie, czy same przyczyniłyście się do ich popularności.

Hitem roku były bluzki i sukienki, ale także i sweterki z odkrytymi ramionami. Oczywiście wszystko po to, by pokazać chokery, czyli naszyjniki, które zaczerpnęłyśmy z mody lat 90., podobnie jak kurtki i czapeczki bejsbolowe.

Ola Szwed w butach za kolano, Lucy Hale w naszyjniku typu choker i Natalia Siwiec w kurtce bejsbolowej - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

W sezonie jesiennym hitem były (a raczej wciąż są) ubrania z weluru, aksamitu, a także kozaki za kolano. To one niekiedy zastępują w stylizacjach spodnie :) Zaś sukienki w 2016 roku zastępowały wyjściowe koszule nocne. Ta tendencja pozostanie z nami jeszcze przez, przynajmniej najbliższy rok.

Co zatem było najmodniejsze w tym roku?

Odkryte ramiona, kurtki bejsbolowe - bomberki, chokery, czapki bejsbolowe, aksamitne ubrania i dodatki, buty za kolano, sukienki bieliźniane, białe tenisówki, denim - w każdej postaci, zamszowe ubrania, piny i naszywki.