Najnowsza kolekcja Top Secret nazwana została "Glitter", czyli brokat. Utrzymana jest w stylu glamour, a przygotowana została z myślą o Sylwestrze 2013 i karnawałowych szaleństwach.

W linii Top Secret, znajdziecie, m.in.: sukienki w odcieniach złota i miedzi. Fantastycznie układające się bluzki, które podkreślą to, co potrzeba i ukryją wszelkie niedoskonałości. W kolekcji Glitter, znajdziecie również mnóstwo elementów, które można łączyć w najróżniejsze stylizacje. Dla elegantek, projektanci przygotowali sukienki, a dla ceniących sobie komfort stylizacje ze spodniami. Zobaczcie same, jak wyglądają sylwestrowo-karnawałowe looki od Top Secret.

