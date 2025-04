Większość popularnych marek przygotowała się należycie do świąt. Specjalnie wykreowane na tę okazję kolekcje, lookbooki i kampanie reklamowe sprawiają, że chcemy wyglądać iście świątecznie. Dotychczas zaprezentowałyśmy co mają do powiedzenia w tym temacie popularne sieciówki - teraz przyszedł czas na rodzime podwórko i propozycje Top Secret.

Top Secret kolekcja na święta 2015

Na świąteczny czas znana polska marka proponuje stylizacje w tradycyjnej czerwieni, eleganckiej czerni z dodatkami na czas karnawału w postaci połyskujących tkanin i brokatu. Ważne hest by znaleźć coś podkreślającego uroczysty charakter tych dni.

W linii nie brakuje bardzo modnych akcentów - frędzli, koronki, cekinów, białych koszul w obszernych formach, koloru bordo czy akcentów butelkowej zieleni. Stylizacje uzupełniane są błyszczącymi akcesoriami, które dodatkowo wzmacniają efekt.

fot. serwis prasowy Top Secret

