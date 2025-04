Nie lubię jesieni, ale bardzo lubię jesienne ubrania. Płaszcze, kozaki, ciepłe swetry, sukienki i marynarki oversize to jedne z moich ulubionych elementów garderoby. W tym miesiącu chciałabym wam pokazać ubrania i dodatki, które sprawiły, że zaczęłam znów myśleć o zakupach.

Wybór redakcji: 12 wrześniowy nowości z sieciówek

1. Granatowy płaszcz H&M, cena, ok. 469,90 zł

Od jakiegoś czasu szukam płaszcza na jesień. Chciałabym, żeby był klasyczny, ale jednak miał w sobie coś wyjątkowego. Model, który wypatrzyłam w H&M jest idealny. Ma prosty krój, ale ciekawy wzór dodaje mu uroku i modnego pazura. Będzie pasował do większości stylizacji i będę go mogła nosić przez kilka najbliższych sezonów jesienno-zimowych.

2. Wzorzysta sukienka & Other Stories, cena, ok. 390 zł

Uwielbiam sukienki! Zimą nie noszę ich wcale, ale od wiosny do jesieni praktycznie się z nimi nie rozstaję. Teraz w oko wpadła mi wzorzysta kiecka z & Other Stories, która będzie idealna do ramoneski i kozaków za kolano.

3. Kolorowe kolczyki Mango, cena, ok. 49,90 zł

Nie noszę kolczyków, ale bardzo lubię ładną biżuterię. Wybaczcie, ale nie mogłam się oprzeć tej pięknej ozdobie, którą wypatrzyłam w najnowszej kolekcji Mango. Może któraś z was również się w nich zakocha :)

fot: 1. Granatowy płaszcz H&M, cena, ok. 469,90 zł; 2. Wzorzysta sukienka & Other Stories, cena, ok. 390 zł; 3. Kolorowe kolczyki Mango, cena, ok. 49,90 zł; 4. Komplet bielizny Victoria's Secret, cena, góra - ok. 125 zł, dół - ok. 75 zł; 5. Elastyczne botki Zara, cena, ok. 239 zł

4. Komplet bielizny Victoria's Secret, cena, góra - ok. 125 zł, dół - ok. 75

Otwarcie pierwszego sklepu z pełnym asortymentem nie wywoływało we mnie specjalnych emocji. Zawsze, gdy byłam za granicą, omijałam ten sklep szerokim łukiem, bo myślałam, że to kolejna sieciówka, w której nic dla siebie nie znajdę. Jaka ja byłam głupia! To świetny sklep, który oferuje również nietypowe rozmiary bielizny.

5. Elastyczne botki Zara, cena, ok. 239 zł

Dopóki nie zobaczyłam tych butów, myślałam, że elastyczne botki to nie moja bajka. Gdy założyłam je na nogę, wszystkie moje wątpliwości odeszły w zapomnienie. Noga nigdy nie wyglądała tak ładnie w obuwiu. Coś mi się wydaje, że nie będę się z nimi rozstawała przez długi czas.

