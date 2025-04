Wiem, że do jesieni zostało jeszcze sporo czasu, ale ja już myślę o sezonie jesień-zima 2017/2018. Planuję, co będę nosiła za kilka miesięcy i już zaczynam myśleć o zakupach, które pozwolą mi uzupełnić braki w szafie.

1. Bluzka w grochy H&M, cena, ok. 149,90 zł

Grochy wracają w wielkim stylu. Będą dosłownie na wszystkim - bluzkach, butach, sukienkach i spódnicach. Warto mieć w szafie chociaż jedną rzecz zdobioną tym modnym wzorem. Ja stawiam na kobiecą i delikatną bluzkę z falbankami.

2. Beżowe buty na obcasie Paso a Paso, cena, ok. 320 zł

Uwielbiam wszystko, co jest klasyczne i ponadczasowe. Markę Paso a Paso pokazała mi koleżanka z redakcji, która ma podobne upodobania. To mała firma z Częstochowy, która tworzy dobrej jakości buty w przystępnych cenach.

3. Sukienka w kwiaty Zara, cena, ok. 199 zł



Nie wiem, czemu podoba mi się ta sukienka, bo zupełnie nie jest w moim stylu, ale zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia. Pięknie podkreśli kobiece kształty i wyczaruje błyskawicznie talię osy. A do tego jest zdobiona kwiatowym motywem, który jest jednym z najmodniejszych wzorów w sezonie jesień-zima 2017/2018.

4. Szpilki Hangisi Manolo Blahnik, cena, ok. 3615 zł



To marzenie, które mam nadzieję kiedyś zrealizować :) Piękne, klasyczne, wygodne i... piekielnie drogie. Szpilki od Manolo Blahnika to klasyk, który chcą mieć wszystkie wielbicieli mody. W końcu to najbardziej znane buty na świecie!

5. Beżowe botki Badura, cena, ok. 489,99 zł

Na żywo wyglądają sto razy lepiej. Klasyczne, modne, stylowe i wygodne. Mają wbudowane koturny, przez co nogi wyglądają na smuklejsze. Idealne do casualowych stylizacji na co dzień. Ja jednak najbardziej lubię je nosić do zwiewnych sukienek i ramoneski.

