W ostatnich tygodniach w ręce wpadły mi prawdziwe perełki. Większość z nich to żadna nowość, ale czasem warto przypomnieć sobie o dobrych i sprawdzonych produktach.

TOP 5 produktów na czerwiec 2018 - wybór redaktor działu Dieta

Zawsze myślałam, że taki gadżet nie jest mi zupełnie potrzebny.... nawet nie wiem, jak się myliłam. Teraz nie wiem, jak mogłam bez niego funkcjonować. Smartwatch automatycznie monitoruje długość i jakość snu, synchronizuje uzyskane statystyki ze smartfonem i wyświetla szczegółowe wykresy w aplikacji Fitbit.

Zegarek automatycznie rozpoznaje rodzaj aktywności fizycznej i zapisuje ją w grafiku ćwiczeń. Dzięki niemu wiem również, jakie mam tętno i ile spaliłam kalorii. Już wiem, że od tego można się uzależnić, ale z drugiej strony to fajna motywacja. Dawno nie chodziłam na treningi z taką przyjemnością.

Tradycyjny lakier utrzymuje się na moich paznokciach maksymalnie 2 dni. Dlatego zawsze używam top coatu i właśnie znalazłam ten jedyny.

Dzięki niemu wykonanie perfekcyjnego manicure zajmuje mi kilka minut. To coat jest odporny na uszkodzenie i bardzo trwały. Zaawansowana formuła z aktywnym kompleksem polimerowym w 30 sekund wysusza każdy lakier i nadaje mu wyjątkowy blask.