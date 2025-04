W grudniu myślę już o prezentach i typowo zimowych gadżetach, które umilą ten okropny (przynajmniej dla mnie) okres. Dlatego w tym miesiącu w moim top 10 znalazło się kilka rzeczy, w których z miłą chęcią spędzę czas w domowych pieleszach lub bez strachu wyjdę na mróz ;)

Modowe top 10 - grudzień 2016

Czarny szlafrok Kenzo... bym w domu też czuła się jak prawdziwa fashionistka. A tak serio, to marzy mi się taki gadżet. Może poproszę świętych Mikołajów o gwiazdkową zrzutkę? Jest boski! Oprócz tego typowo świąteczne są bluzy i swetry. Wciąż nie mam żadnego w swojej kolekcji. Wigilia w pracy już niedługo! Moje typy to piękny szary sweterek z TK Maxx i bluza projektu Łukasza Jemioła.

1. bluza ze świątecznej kolekcji Łukasza Jemioła, ok. 429 zł, zielona torebka Joanna Klimas dla Gino Rossi, ok. 599 zł, czarny szlafrok Kenzo, ok. 790 zł /Archidzielo.pl - kolaż Polki.pl

W grudniowym zestawieniu nie mogło zabraknąć również nowinek. Zielona - choinkowa torebka z kolekcji Joanny Klimas dla Gino Rossi to must-have. Minimalistyczna, klasyczna i świetnej jakości. Podobnie jak gwiazdkowa kolekcja Puma Fenty od Rihanny. Aksamitne cudeńka na pewno zwrócą waszą uwagę. Modne creepersy jeszcze nigdy nie były tak... eleganckie.

Na świąteczną imprezę

A jak grudzień, to i dużo imprez. W tym miesiącu postawiłam na wyjściową bluzkę z modną falbanką od F&F. Ta świetnie wyglądać będzie również do dżinsów i prostej stylizacji do pracy.

A do tego niewielka O-pocket od O-bag z tweedowym wykończeniem. Świetnie sprawdzi się podczas wieczornych wyjść.

5. świąteczny sweterek TK Maxx, ok. 129 zł, 6. torebka O-pocket od O-bag, ok. 376 zł, 7. biała bluzka F&F, ok. 65 zł - kolaż Polki.pl

Na koniec jeszcze więcej zimowej ekstrawagancji. Szalik od Roberta Kupisza? Bardzo proszę! Sprawdzi się jako uzupełnienie stylizacji przez cały rok. Podobnie jak wyjątkowe spodnie True Religion. Chociaż za chwilę spadnie śnieg, to już widzę piękne look z tymi dżinsami. Botki, szpilki, trampki, poszarpane nogawki, będą prezentować się fantastycznie. A na koniec... futrzane nauszniki z Ochnik - coś dla tych dziewczyn, które nie lubią niszczyć fryzury pod czapką.

