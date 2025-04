Najnowsza kampania Tommiego Hilfigera „La víe en rõpe” na jesień 2014 to typowa dla tego domu mody sceneria. Rodzina Hilfigerów – czyli ulubiona amerykańska rodzina, na której od lat skupia się strategia marketingowa firmy – powraca by odbyć wędrówkę nad Jezioro Tahoe. Eklektyczna rodzina podbija łono natury w wyrafinowanym stylu, z elementami nawiązującym do surowego otoczenia.



Zainspirowaliśmy się tradycyjnym sprzętem wspinaczkowym, który odświeżyliśmy i użyliśmy do stworzenia współczesnej miejskiej kolekcji na jesień 2014. Dzięki współpracy z Abraham Moon, słynną brytyjską manufakturą wełny, uzyskaliśmy linię łączącą tradycyjne sploty z technicznymi elementami sprzętu wspinaczkowego. Kolekcja będzie świetnie wyglądać nie tylko w domku letniskowym w Aspen, ale również na ulicach Nowego Jorku.

- mówi sam Tommy Hilfiger



W kolekcji znajdują się parki z kapturami, marynarki, skórzane kurtki i kozaki. Nowa linia Tommiego Hilfigera posiada elementy wykonane ze skóry owczej oraz liny wykorzystywanej przy skokach na bungee. Koszulo-sukienki posiadają wzór wyblakłej od słońca kratki. Wiernym pomocnikiem i towarzyszem podczas wędrówek będzie pies Bernardyn

