Mokasyny to absolutnie must-have na wiosnę i lato 2025. Te wygodne, stylowe buty znów przejmują ulice i wybiegi, zaskakując różnorodnością. W tym sezonie zobaczymy zarówno klasyczne modele, jak i te z modowymi twistami. Jeśli zastanawiasz się, które z nich warto mieć w swojej kolekcji, mam dla ciebie kilka inspiracji.

Dlaczego mokasyny to hit na wiosnę i lato 2025?

Jeszcze do niedawna mokasyny kojarzyły się z biurowym, sztywnym dress codem, a dziś są symbolem miejskiej nonszalancji. Nic dziwnego, że wszystkie it-girls są nimi zachwycone.

Co stoi za ich fenomenem?

Mokasyny to idealny kompromis między wygodą a szykiem - świetnie prezentują się nie tylko ze zwykłymi jeansami, ale też sukienką czy spódnicą. Są więc uniwersalne i bez problemu wkomponują się w większość wiosennych czy letnich stylizacji.

W 2025 roku pojawiają się w wielu ciekawych wersjach. Są więc doskonałym sposobem na urozmaicenie nawet najzwyklejszego looku.

Mokasyny to też idealne rozwiązanie na przejściowe pory roku, które bywają kapryśne - sprawdzą się bowiem na cieplejsze, ale i chłodniejsze dni.

Najmodniejsze modele mokasynów na sezon wiosna-lato 2025

W tym sezonie mokasyny zaskakują różnorodnością - nawet te klasyczne fasony zyskały nowoczesnego charakteru, a obok nich pojawiły się całkiem nowe wersje. Projektanci postawili na wygodę, ale też na modne detale, które przyciągną wzrok wszystkich przechodniów.

Chunky loafers

Skórzane mokasyny na grubej podeszwie to zdecydowany hit na wiosnę i lato 2025. Tak masywna podeszwa dodaje butom charakteru i świetnie współgra z oversize'owymi stylizacjami. To idealny model dla pań, które kochają wyraziste akcenty. Dobierz do nich dłuższe białe skarpetki, krótkie spodenki i luźny top, a całość będzie prezentowała się niezwykle modnie.

Mokasyny na obcasie

Jeśli szukasz czegoś bardziej eleganckiego, mokasyny na niskim lub średnim obcasie będą doskonałą opcją. Łączą wygodę z szykiem, a dodatkowe centymetry pięknie wysmuklają sylwetkę. Świetnie sprawdzą się do sukienki, ale też do garniturowych spodni i przewiewnego sweterka.

Mokasyny z łańcuchem

Mokasyny z metalicznym dodatkiem to także jeden z najmocniejszych trendów w 2025 roku. Łańcuchy albo klamry w srebrnym lub złotym odcieniu nadają nie tylko modowego pazura, ale też świeżości.

