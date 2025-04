Przed wami kolejna polska marka i stojąca za nią postać. Dowiedzcie się więcej o Justynie, która stworzyła fantastyczną markę The Odder Side. Zobaczcie co ją kręci a czego nie znosi.

Nazywam się…

Justyna :)

Jestem…

Założycielką marki The Odder Side

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…

Naturalny, Uniwersalny i sexy.

Kocham modę bo…

Można ją traktować z przymrużeniem oka.

Mam słabość do…

Naszych t-shirtów bez pleców, noszę je non stop niezależnie od pory roku i okazji.

W mojej szafie jest za dużo…

Zdecydowanie dużo za dużo butów! Na szczęście mój pies Bigi od czasu do czasu zainteresuje się jakąś parą co trochę zmniejsza kolekcję. Ja nie mam serca wyrzucić nawet najbardziej znoszonej pary...

Inspiruje mnie styl…

Emmanuelle Alt, uwielbiam to, że zakłada zwykły t-shirt i dżinsy, i zawsze wygląda najlepiej!

Ikoną mody jest dla mnie…

Jak wyżej :)

Mogłabym się zamienić na szafę z…

Jak wyżej :)

Gdybym miała chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłby to...

W sumie to już chodzę tylko w rzeczach The Odder Side. Ale kocham też Isabel Marant!

Ciuch, który darzę sentymentem…

Oryginalna marynarka kimono wyszukana na targu z Berline, ma na plecach delikatnie wyhaftowane złote kwiaty. Kocham ją!

Moje modowe motto to…

Less is more! W sumie to stosuje je w każdej dziedzinie :)

Moja modowa zbrodnia…

Ok, zapomnijcie, że się przyznam!

Zawsze chciałam założyć, ale nigdy się nie odważyłam...

Dżinsów z wysokim stanem. Widzę w nich inne dziewczyny i myślę sobie - ale cool! Ale sama nigdy ich nawet nie przymierzyłam!

Najmodniejsze miasto to według mnie...

Argentyna! To moje największe zaskoczenie tamtego roku, zupełnie nie spodziewałam się, że spotkam tam tyle super ubranych ludzi i najfajniejszych sklepów na świecie!

Najwspanialsza rzecz, którą mam w szafie…

Biżuteria po mojej babci. To zdecydowanie moja najukochańsza część szafy.

Zawsze mam w torbie/kieszeni…

Telefon! Kocham instagram, ciężko mi wytrzymać kiedy nie mogę zajrzeć do niego chociaż na chwilę.

Kocham…

To co robię i poczucie wolności które mi daje. Poza tym leniwe niedziele z kotem i psem w moim łóżku.

Nie znoszę...

Porannych pobudek. Kto wymyślił, że dzień musi zaczynać się o 8?!

Moja aktualna obsesja...

Już myślę o wakacjach, więc jak co roku wpadłam w szal szukania idealnego bikini. Trzymajcie kciuki!

Wiosną 2016 w mojej szafie musi znaleźć się…

Marze o zamszowym płaszczu do połowy łydki. Takim elegancji w stylu lat 70. Do tego długie zamszowe kozaki... Na pewno na taki zapoluje!

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy...

Mam ochotę na zapiekankę!

