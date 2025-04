Przed wami kolejna bardzo udana kolekcja The Odder Side. Polskiej marki, która mimo młodego stażu mocno zakotwiczyła się w nasze świadomości. Najnowsza linia projektantek to istne cudo. Bardzo kobieca i zawierająca wszystkie elementy, które są must-have sezonu.

Tworząc ją miałyśmy już doświadczenie i pogląd na to, czego brakowało poprzednim razem. Wiedziałyśmy, że sukienki to podstawa. Latem lubimy dosłownie wyfrunąć z domu, malując rzęsy i wrzucając na siebie coś, co nie wymaga specjalnego przemyślenia a i tak będziemy czuć się sexy ;) Nasza kolekcja będzie idealnym uzupełnieniem do Twoich ulubionych dżinsów, sneakersów, sandałów chociaż znajdziesz tez rzeczy bardziej eleganckie. Dla nas diabeł tkwi... w prostocie - to dzięki nieskomplikowanym sylwetkom, możemy czuć się komfortowo i pewnie. Kochamy luz, w każdej sytuacji. Lato jest po to, żeby się bawić a my przy tym chcemy wyglądać i czuć się NAJLEPIEJ :)