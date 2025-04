Reklama

The Odder Side - To z zabawy słowami powstała nazwa marki, której celem jest tworzenie ubrań dla naturalnie zmysłowych dziewczyn. To również kolejna propozycja z polską marką. A te zawsze bardzo nas cieszą i interesują. W końcu w naszym kraju jest tyle zdolnych osób, które zasługują na uwagę i uznanie.

Naszym celem jest tworzenie uniwersalnych, basicowych ubrań, dających wiele możliwosci ich łączenia. Chcemy tworzyć dla wszystkich kobiet - tych, które połączą bluzę z golfem ze szpilkami oraz tych, które do mini wybiorą trampki. Uważamy, że każda z nas ma swój styl jednak wszystkie potrzebujemy prostych form. THE ODDER SIDE to minimalizm, bo minimalizm tak jak naturalność - jest sexy.

- The Odder Side

The Odder Side w swojej wiosenno-letniej kolekcji proponuje minimalistyczne ciuchy, które na pewno pasować będą do dziesiątek stylizacji. Top z otwartymi plecami przyda się na letnie dni a bluza z golfem na chłodniejsze dni np. przy grillu. Wszystko utrzymane w naturalnych odcieniach czerni, szarości i bieli. Uwielbiamy!

