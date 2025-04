Co roku włoska Werona przyciąga tłumy turystów. Nic dziwnego – miasto słynie z takich zabytków, jak Arena - to najlepiej zachowany we Włoszech amfiteatr, czy jak balkon szekspirowskiej Julii w XIII-wiecznej kamienicy. A to wszystko w urzekającym klimacie małych uliczek, kameralnych knajpek i włoskich zakątków. Jednak na początku maja tłumy odwiedziły Weronę z innego powodu – Tezenis Fashion Show. Ten jeden z gorętszych pokazów mody przyciągnął dziennikarzy, blogerów i ludzi ze świata mody z całego świata. Byliśmy tam też my!

Tezenis - moda plażowa na lato 2019

7 maja marka Tezenis podczas corocznego show zaprezentowała najnowszą kolekcję strojów kąpielowych. Były piękne wzory - kolorowe paski, kwiaty, owoce i najmodniejsze kroje. Nie dało się też nie zauważyć fluorescencyjnych akcesoriów i dżinsowych nawiązań.

Poza seksownymi modelkami na wybiegu w przerwach pojawiali się tancerze, zamieniając event w taneczno-muzyczny megashow.

Soczyste kolory i fluoro dodatki – lato 2019 wg Tezenis (fot.: mat. prasowe Tezenis)

Kostium w papryczki? Boski! Jest też coś dla panów (fot.: mat. prasowe Tezenis)

A za kulisami oczywiście piękne modelki :-) (fot.: mat. prasowe Tezenis)

Sceneria Tezenis Fashion Show utrzymana była w klimacie Ameryki z lat 50. Był popcorn, wata cukrowa i burgery podawane przez kelnerki na wrotkach, kolorowe neony, szafy grające i cadillaki. Poza wybiegiem do dyspozycji gości była strefa Fashion Gallery – idealna do zrobienia pamiątkowych zdjęć na Instagram.

Sceneria amerykańska z lat 50. - dobry klimat :) (fot.: arch. własne)

fot.: materiały prasowe Tezenis

Na Tezenis Fashion Show pojawiła się polska topowa blogerka modowa Maffashion (fot.: mat. prasowe Tezenis)

