Czasem najprostsze elementy garderoby robią największe wrażenie. Tak właśnie jest z tank topem. Latem 2025 powraca on z nową siłą. W każdej wersji wygląda świeżo i nowocześnie. Jestem przekonana, że z łatwością wpleciesz go w swoje stylizacje.

Tank top - hit lata 2025

Latem 2025 znów docenimy proste i funkcjonalne ubrania. Takie jak tank top, który zyskuje dużą popularność w mediach społecznościowych - pasuje do wszystkiego, jest bardzo wygodny i banalnie prosty do wystylizowania.

Tank top w wersji 2025 to już nie tylko bawełniany top z cienkimi ramiączkami. Nabiera on nowego charakteru, ponieważ:

może być dopasowany lub oversize,

noszony pod marynarkę lub solo,

występuje w wersji sportowej lub kobiecej.

Nowoczesny tank top podkreśla sylwetkę, ale nie wymusza jej eksponowania - właśnie dlatego świetnie wpisuje się w minimalistyczną estetykę, która nigdy się nie znudzi.

Ten top latem idealnie sprawdzi się przy wysokich temperaturach i doskonale wkomponuje się w całość stylizacji jako baza do warstwowych zestawów - np. z narzuconą koszulą czy marynarką.

Jakie modele tank topów będą królować latem 2025?

Choć tank top to klasyka, w najbliższym sezonie przybierze nowych form - od ultra prostych po subtelnie wyróżniające się detalem. Nadal będzie dominował minimalizm, ale z dopracowanym wykończeniem, nowymi proporcjami i zróżnicowaną linią dekoltu.

Prążkowane topy z bawełny

Prążkowane tank topy to najbardziej uniwersalne modele, które pasują do wszystkiego. Od dżinsów po spódnicę maxi. Charakterystyczna faktura dodaje struktury i sprawia, że top nie wygląda jak zwykły podkoszulek, ale nabiera charakteru.

Taki fason możesz kupić chociażby w Zarze w cenie 35,90 zł.

Czarny tank top Zara, materiały prasowe Zara

Tank top z asymetrycznym wycięciem

Subtelne, ale zauważalne detale - takie jak asymetryczne wycięcia - to doskonały sposób na nadanie tank topowi nowoczesnego twistu. To dobra alternatywa dla klasyki, gdy chcesz czegoś więcej niż "zwykła bokserka".

Tank top z wycięciem dostaniesz np. w H&M w cenie 34,99 zł.

Asymetryczny tank top, materiały prasowe H&M

Halter top

Model z zabudowanym przodem i odsłoniętymi ramionami powraca w trendach. Wygląda nowocześnie, podkreśla obojczyki i optycznie wysmukla górną część sylwetki. Halter top sprawdza się solo lub pod marynarką z szerokimi ramionami.

Halter top w piaskowym odcieniu kupisz w Sinsayu za 29,99 zł.

Halter top z Sinsay, materiały prasowe Sinsay

Jak wystylizować tank top?

Tank top to ten element garderoby, który pasuje niemal do wszystkiego - kluczem jest to, z czym go połączysz. Minimalistyczny top może wyglądać sportowo, casualowo, ale też elegancko.

Z szerokimi spodniami

Szerokie spodnie i tank top to idealne połączenie. W tym duecie sprawdzą się nie tylko klasyczne jeansy, ale też lniane czy garniturowe spodnie. To bardzo wygodna opcja, która zawsze będzie prezentowała się niezwykle modnie.

Z marynarką oversize

Tank top świetnie przełamuje formalność eleganckiej marynarki. Dzięki niemu cała stylizacja wygląda schludnie i nieprzesadnie - staje się więc idealna na spotkanie z przyjaciółką czy wieczorne wyjścia.

Z maxi spódnicą

Połączenie klasycznego tank topu z bardziej romantycznym dołem daje wyważony efekt - świetnie sprawdzi się jako outfit na randkę czy letni spacer. Spódnica może być z lekkiego materiału, w drobny wzór czy w neutralnym kolorze.

